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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Monika Grigalauskyte'yi transfer etti

17.09.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Monika Grigalauskyte'yi transfer etti

MERSİN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Litvanyalı uzun forvet Monika Grigalauskyte'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon ligin yanı sıra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele edecek Mersin ekibinin yeni transferi Grigalauskyte, takımla ilk antrenmana çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Litvanya milli takımı oyuncularından 1,91 metre boyundaki uzun forvet Grigalauskyte, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin başarısı için elinden geleni yapacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"FIBA Kadınlar Avrupa Ligi arenasında çok güçlü takımlarla mücadele edeceğiz ancak biz vizyon ve kadro kalitesi açısından turnuvanın en büyük şampiyonluk adayı olarak gösteriliyoruz. Bunun yanında lig ve diğer kupalarda da zirvede olacağımıza inanıyorum."

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Monika Grigalauskyte'yi transfer etti

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Monika Grigalauskyte'yi transfer etti

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Monika Grigalauskyte'yi transfer etti

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Monika Grigalauskyte'yi transfer etti

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Monika Grigalauskyte'yi transfer etti

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Monika Grigalauskyte'yi transfer etti

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Monika Grigalauskyte'yi transfer etti

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Monika Grigalauskyte'yi transfer etti

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Monika Grigalauskyte'yi transfer etti

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Monika Grigalauskyte'yi transfer etti

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