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  4. Cebinde 83 dolar ile başlayıp lojistik şirketi kurdu! Tolga Karel o günleri anlattı

Cebinde 83 dolar ile başlayıp lojistik şirketi kurdu! Tolga Karel o günleri anlattı

10.06.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 5 yıldır hayatını Amerika'da sürdüren Tolga Karel, yaşadığı zorlukları anlattı. Ünlü oyuncu, "Bu topraklara geldiğimde tek bir hayalim vardı; huzuru bulmak... Üzerine iflas etmiştim, asıl mesleğimi de yapamadım ve banka hesabımdaki sadece 83 dolar ile tekrar hayata başlamak zorunda kaldım" dedi

'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz Ayhan' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

TOLGA KAREL O GÜNLERİ ANLATTI

"83 DOLAR İLE TEKRAR HAYATA BAŞLAMAK ZORUNDA KALDIM"

"83 DOLAR İLE TEKRAR HAYATA BAŞLAMAK ZORUNDA KALDIM"
Ardından Amerika'dan evini alan ve lojistik şirketi kuran Tolga Karel, geçen 5 yılda yaşadığı zorlukları anlattı.

Instagram hesabından bir dizi eski fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Instagram hesabından bir dizi eski fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
5 yıl evvel bu topraklara geldiğimde tek bir hayalim vardı; huzuru bulmak... Üzerine iflas etmiştim, asıl mesleğimi de yapamadım ve banka hesabımdaki sadece 83 dolar (yaklaşık 1430 TL) ile tekrar hayata başlamak zorunda kaldım. Çok zor yıllardı. Dilini, dinini, kültürünü bilmediğin bir ülkede tutunacak bir dal bulmak...
Eşim bana bu geçen yıllarda 3 tane pırlanta gibi çocuklar verdi. Yaptığım işe sımsıkı sarıldım ve çok çalıştım. Allah'ıma şükür para, varlık ile ilgili bi kaygım kalmadı. Dünya aynı dünya değil belki ama ben aynı benim... Aynı Tolga'yım... Dimdik ayakta ve her gün bir gün daha yaşamama müsaade eden Rabb'ime dualarımla... Aynı ben...

"HER ŞEY KORKUNÇ PAHALI!"

"HER ŞEY KORKUNÇ PAHALI!"
Öte yandan Amerika'da hayal ettiği yaşama kavuşan ünlü oyuncu, ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etmişti. "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar." diyen Tolga Karel, konuyla ilgili Instagram'dan açıklama yapmıştı.
Karel, "Amerika'da Covid-19 sonrası yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... Her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum." şeklinde konuşmuştu.
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Tolga Karel
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