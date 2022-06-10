Cebinde 83 dolar ile başlayıp lojistik şirketi kurdu! Tolga Karel o günleri anlattı

'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz Ayhan' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

TOLGA KAREL O GÜNLERİ ANLATTI

"83 DOLAR İLE TEKRAR HAYATA BAŞLAMAK ZORUNDA KALDIM" Ardından Amerika'dan evini alan ve lojistik şirketi kuran Tolga Karel, geçen 5 yılda yaşadığı zorlukları anlattı.

Instagram hesabından bir dizi eski fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: 5 yıl evvel bu topraklara geldiğimde tek bir hayalim vardı; huzuru bulmak... Üzerine iflas etmiştim, asıl mesleğimi de yapamadım ve banka hesabımdaki sadece 83 dolar (yaklaşık 1430 TL) ile tekrar hayata başlamak zorunda kaldım. Çok zor yıllardı. Dilini, dinini, kültürünü bilmediğin bir ülkede tutunacak bir dal bulmak...

Eşim bana bu geçen yıllarda 3 tane pırlanta gibi çocuklar verdi. Yaptığım işe sımsıkı sarıldım ve çok çalıştım. Allah'ıma şükür para, varlık ile ilgili bi kaygım kalmadı. Dünya aynı dünya değil belki ama ben aynı benim... Aynı Tolga'yım... Dimdik ayakta ve her gün bir gün daha yaşamama müsaade eden Rabb'ime dualarımla... Aynı ben...

"HER ŞEY KORKUNÇ PAHALI!" Öte yandan Amerika'da hayal ettiği yaşama kavuşan ünlü oyuncu, ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etmişti. "Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar." diyen Tolga Karel, konuyla ilgili Instagram'dan açıklama yapmıştı.