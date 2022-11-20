Çekya galibiyetinin ardından dikkat çeken yorum! "Ezber oyun..."

LİDER HAKAN! (TURGAY DEMİR / FOTOMAÇ)

Milli Takım üç gün arayla İskoçya ve Çekya'yı aynı skorla mağlup ederken, yıllardır Ay-Yıldızlılar'ı çıplak gözle izlemeye hasret Diyarbakır ve Gaziantepli futbolseverleri de ayrıca mutlu etti. İki maçtan anladığım şu; takımdaki bazı tecrübeli isimler devre dışı kalınca Hakan Çalhanoğlu çok daha fazla sorumluluk almaya başlamış. Belli ki, rahatlamış!. Aynı şekilde Kuntz'un da kafası çok rahat gibi Alman teknik adamın asıl amacı da Hakan ve Cengiz Ünder liderliğinde bir ekip oluşturmak sanırım.