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Çekya galibiyetinin ardından dikkat çeken yorum! "Ezber oyun..."

20.11.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayında başlayacak Euro 2024 Elemeleri öncesi çalışmalarını sürdüren Ay Yıldızlılar düzenlenen ikinci hazırlık maçında Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Mücadele A Milli Takımımızın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Futbol Takımımız Gaziantep'te oynanan hazırlık mücadelesinde Çekya'yı 2-1 mağlup ederken moral buldu. Ay-Yıldızlılar'ın golleri Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirirken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE O YAZILAR...

LİDER HAKAN! (TURGAY DEMİR / FOTOMAÇ)

LİDER HAKAN! (TURGAY DEMİR / FOTOMAÇ)

Milli Takım üç gün arayla İskoçya ve Çekya'yı aynı skorla mağlup ederken, yıllardır Ay-Yıldızlılar'ı çıplak gözle izlemeye hasret Diyarbakır ve Gaziantepli futbolseverleri de ayrıca mutlu etti. İki maçtan anladığım şu; takımdaki bazı tecrübeli isimler devre dışı kalınca Hakan Çalhanoğlu çok daha fazla sorumluluk almaya başlamış. Belli ki, rahatlamış!. Aynı şekilde Kuntz'un da kafası çok rahat gibi Alman teknik adamın asıl amacı da Hakan ve Cengiz Ünder liderliğinde bir ekip oluşturmak sanırım.

Kuntz, Hakan ve Cengiz'in oyun karakterlerine benzer özelliklere sahip oyuncuları bir arada kullanarak ayağa oynayan bir takım yaratma peşinde. İlk kez oynayanların da çok rahat göründükleri bir ortam var Milli Takım'da ve bu çok önemli. Demek ki gençlerin üzerinde bir baskı yok. Samet Akaydın, Onur Bulut, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Enes Ünal, Arda Güler, Tayyip Talha, Kuntz'un planlamasına uygun isimler.

İki hazırlık maçının da genel olarak hocayı mutlu ettiğine eminim. Takımda uyum var, birliktelik var ve mücadele var. Kalite zaten var. Cumhuriyetimizin 100. Yılında, geride kalan yıllardan çok daha iyi bir Milli Takım izleyeceğimizin sinyallerini aldık. Bu da az şey değil. Bravo çocuklar. Bravo Kuntz…

İKİ DOĞRU RAKİPLE İKİ FAYDALI HAZIRLIK MAÇI OYNADIK (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

İKİ DOĞRU RAKİPLE İKİ FAYDALI HAZIRLIK MAÇI OYNADIK (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

Euro 2024 Elemeleri öncesi iki doğru rakiple iki faydalı hazırlık maçı yaptık. Robertson’lı, Tierney’li, McGinn’li İskoçya’dan sonra Çekya da aslarıyla sahadaydı. Soucek’li, Coufal’li, Barak’lı Çekler’i de umut veren bir futbolla mağlup ettik Gaziantep’te.

Çağlar’ın liderliğinde 180 dakikalık üçlü savunma testimiz başarılıydı. Ozan hem sağ, hem sol stoperde etkiliydi. Martta başlayacak elemelerde A planımızın 3-4-3 olacağını söyleyebiliriz sanırım rahatlıkla. Milli takımımız Diyarbakır’da ve Antep’te geriden pasla oyun kurmayı denedi, Hakan Çalhanoğlu’nun birinci-ikinci bölge geçişindeki bir virtüöz katkısı vermesiyle bu alanda da sınıfı geçtik.

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