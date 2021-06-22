Çekya İngiltere maçı ne zaman? Çekya İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere, büyük turnuvalarda göstermiş olduğu başarı ile tarihinde en fazla maçı golsüz bir şekilde bitiren takımlar arasında yer alıyor. EURO 2020’de oynadığı ilk iki maçtan da sahadan galibiyetle ayrılan Çekya ise daha önce İngiltere ile karşılaştığı 3 maçta toplam 9 gol yiyerek mağlup oldu. Çekya, D Grubundan çıkabilmek için İngiltere ile zor bir mücadele verecek.