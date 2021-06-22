SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. Çekya İngiltere maçı ne zaman? Çekya İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Çekya İngiltere maçı ne zaman? Çekya İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

22.06.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son maçlar oynanırken D Grubunda yer alan Çekya ve İngiltere takımları karşı karşıya geliyor. Aynı grupta yer alan iki takım EURO 2020’de geride bıraktıkları iki maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Çek Cumhuriyeti, 2004’teki ikinci kez gruptan çıkmak için mücadele veriyor. Nefeslerin tutulduğu D Grubu İngiltere Çekya arasındaki maçın saat kaçta oynanacağı ise merak ediliyor.

İngiltere, büyük turnuvalarda göstermiş olduğu başarı ile tarihinde en fazla maçı golsüz bir şekilde bitiren takımlar arasında yer alıyor. EURO 2020’de oynadığı ilk iki maçtan da sahadan galibiyetle ayrılan Çekya ise daha önce İngiltere ile karşılaştığı 3 maçta toplam 9 gol yiyerek mağlup oldu. Çekya, D Grubundan çıkabilmek için İngiltere ile zor bir mücadele verecek.

Çekya – İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çekişmeli mücadelelere sahne olan D Grubu'nda heyecan son karşılaşmalara taşındı. 4 puanlı iki takım Çekya ve İngiltere, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
22 Haziran Salı günü Wembley'de oynanacak kritik maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Çekya – İngiltere maçı TSİ 22.00'de başlıyor. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor.

Çekya - İngiltere muhtemel 11'ler:

Çekya - İngiltere muhtemel 11'ler:
Averajla liderlik koltuğunda oturan Jaroslav Silhavy'nin öğrencileri adını son 16'ya yazdırarak turnuvanın sürpriz takımlarından biri olmaya devam etmek istiyor. Çekya'nın İngiltere karşısındaki en önemli kozu şüphesiz ilk 2 maçta 3 gol atan Patrik Schick olacak.
Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Holes, Masopust, Darida, Jankto, Schick
İngiltere: Pickford, James, Stones, Mings, Chilwell, Phillips, Rice, Grealish, Mount, Sterling, Kane
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Şenol Güneş için olay iddia!

Şenol Güneş için olay iddia!

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Cimbom ateşi yaktı! Geri mi dönüyor?

Cimbom ateşi yaktı! Geri mi dönüyor?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

CANLI | Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor

CANLI | Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.