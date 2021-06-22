Çekya İngiltere maçı ne zaman? Çekya İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere, büyük turnuvalarda göstermiş olduğu başarı ile tarihinde en fazla maçı golsüz bir şekilde bitiren takımlar arasında yer alıyor. EURO 2020’de oynadığı ilk iki maçtan da sahadan galibiyetle ayrılan Çekya ise daha önce İngiltere ile karşılaştığı 3 maçta toplam 9 gol yiyerek mağlup oldu. Çekya, D Grubundan çıkabilmek için İngiltere ile zor bir mücadele verecek.
Çekya – İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Çekişmeli mücadelelere sahne olan D Grubu'nda heyecan son karşılaşmalara taşındı. 4 puanlı iki takım Çekya ve İngiltere, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
22 Haziran Salı günü Wembley'de oynanacak kritik maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Çekya – İngiltere maçı TSİ 22.00'de başlıyor. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor.
Çekya - İngiltere muhtemel 11'ler:
Averajla liderlik koltuğunda oturan Jaroslav Silhavy'nin öğrencileri adını son 16'ya yazdırarak turnuvanın sürpriz takımlarından biri olmaya devam etmek istiyor. Çekya'nın İngiltere karşısındaki en önemli kozu şüphesiz ilk 2 maçta 3 gol atan Patrik Schick olacak.
Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Holes, Masopust, Darida, Jankto, Schick
İngiltere: Pickford, James, Stones, Mings, Chilwell, Phillips, Rice, Grealish, Mount, Sterling, Kane
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