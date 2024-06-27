Çekya'yı eledik sırada Avusturya... Galibiyete rağmen Montella'ya eleştiri: Acilen düzeltmesi lazım

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız adını son 16 turuna yazdırdı.
Karşılaşmanın yankıları sürerken spor yazarlarından mücadeleye dair dikkat çeken yorumlar geldi.
"75’te Kerem ile birlikte sahaya giren Cenk, diken üstünde olduğumuz anlarda 90+4’te mükemmel bir gol attı, ay- yıldızlı ekibimizi 16’ya taşıdı. İşte biz buyuz arkadaş... Şartlar ne olursa olsun, zoru başarmayı seviyoruz. Helal olsun alın terinize, yüreğinize, seviyoruz sizleri, yolunuz açık şansınız bol olsun. Durmak yok, yola devam, yeni hedef Avusturya! Bu arada seni de seviyoruz Montella, düşman değiliz asla..."
"Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un ayaklarına sağlık. Milli Takımımızla gurur duyuyorum. Barış Alper'in potansiyelini gördük. Ferdi Kadıoğlu'nu Allah nazardan saklasın. Çok çok iyiydi.. Bizim böyle mutluluklara çok ihtiyacımız var. 85 milyon bu galibiyeti kutladı. Çok stres yaşadık, ömrümüzden birkaç yıl gitti, özellikle dünkü maçın 2. yarısında... Ama her şeye rağmen Çekya'nın fişini çektik ve gruptan çıkmak çok güzel! Tebrikler Bizim Çocuklar! Durmak yok yola devam!"
"Şimdi rakibimiz Avusturya... Bu takıma destek vermemiz gerekiyor. Oyuncularımız iyi savaştı ve kazanmayı başardı. Düşünün ki bu çocuklar tüm ülkenin sorumluluğu omuzlarına almış durumda. Evet milli takımımızın eksikleri var ama şimdi birlik olma zamanı. Tüm taraftarlarımızla her zamanki gibi Avusturya maçında da birlik olmamız gerekiyor."
"Montella'nın özellikle forvetsiz seçimi 4/6/0, Arda ve Hakan'la bunu tercih etmesi topun bizim ayağınızda kalmasını sağladı. İlk yarı çok coşkulu değildik ve net gol pozisyonumuz da yoktu ama ikinci yarıya çok iyi başladık rakibe baskımızı hissettirdik. Kaptanımız Hakan'ın mükemmel vuruşu sayesinde öne geçtik. Bu ara Barış'ın getirdiği topu boş kaleye Arda atsa 2-0 olur ve maçı bitirirdik. Ama olmadı. Yediğimiz erken golle de rakibi karşılaşmaya ortak ettik. Orta saha merkezden İsmail ve Salih'in çıkması bu alandaki savunma direncimizi azalttı. Arda ile Kenan değişikliği doğru ama geç kalındı. Cenk doğru bir tercihti. Bu galibiyet anamızın ak sütü gibi helal. Şimdi rakip Avusturya. İyi hazırlanırsak onları da geçer ve çeyrek finale çıkarız. Neden olmasın?"
"Çok önemli bir galibiyet alarak bir üst tura çıktık. Bu bana göre önemli bir başarıdır. Tabii ki 75 dakika 1 kişi fazla oynadık. Buna rağmen ancak son dakikada rahat edebildik ama sonunda başardık. Montella'nın oyuncu değişiklikleri doğruydu. Arda Güler beklentilerin altında kaldı. Barış Alper ikinci yarı oyunu çeviren oyuncumuz oldu. Ben en çok rakibin yüksek toplarında müthiş bir savaş veren Samet Akaydın'ı beğendim."