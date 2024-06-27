SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. Çekya'yı eledik sırada Avusturya... Galibiyete rağmen Montella'ya eleştiri: Acilen düzeltmesi lazım

Çekya'yı eledik sırada Avusturya... Galibiyete rağmen Montella'ya eleştiri: Acilen düzeltmesi lazım

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.06.2024 08:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımız Çekya engelini aşarak yoluna son 16 turunda devam etmeye hak kazandı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın yankıları sürerken spor yazarlarından mücadeleye dair dikkat çeken yorumlar geldi.

İŞTE O YAZILAR...
Euro 2024 Canlı Skor

"ZORU BAŞARMAYI SEVİYORUZ" (Bilal Meşe/Milliyet)

"ZORU BAŞARMAYI SEVİYORUZ" (Bilal Meşe/Milliyet)

"75’te Kerem ile birlikte sahaya giren Cenk, diken üstünde olduğumuz anlarda 90+4’te mükemmel bir gol attı, ay- yıldızlı ekibimizi 16’ya taşıdı. İşte biz buyuz arkadaş... Şartlar ne olursa olsun, zoru başarmayı seviyoruz. Helal olsun alın terinize, yüreğinize, seviyoruz sizleri, yolunuz açık şansınız bol olsun. Durmak yok, yola devam, yeni hedef Avusturya! Bu arada seni de seviyoruz Montella, düşman değiliz asla..."

"DURMAK YOK YOLA DEVAM" (Zeki Uzundurukan/Sabah)

"DURMAK YOK YOLA DEVAM" (Zeki Uzundurukan/Sabah)

"Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un ayaklarına sağlık. Milli Takımımızla gurur duyuyorum. Barış Alper'in potansiyelini gördük. Ferdi Kadıoğlu'nu Allah nazardan saklasın. Çok çok iyiydi.. Bizim böyle mutluluklara çok ihtiyacımız var. 85 milyon bu galibiyeti kutladı. Çok stres yaşadık, ömrümüzden birkaç yıl gitti, özellikle dünkü maçın 2. yarısında... Ama her şeye rağmen Çekya'nın fişini çektik ve gruptan çıkmak çok güzel! Tebrikler Bizim Çocuklar! Durmak yok yola devam!"

"SAVAŞTIK VE KAZANDIK" (İlker Yağcıoğlu/Takvim)

"SAVAŞTIK VE KAZANDIK" (İlker Yağcıoğlu/Takvim)

"Şimdi rakibimiz Avusturya... Bu takıma destek vermemiz gerekiyor. Oyuncularımız iyi savaştı ve kazanmayı başardı. Düşünün ki bu çocuklar tüm ülkenin sorumluluğu omuzlarına almış durumda. Evet milli takımımızın eksikleri var ama şimdi birlik olma zamanı. Tüm taraftarlarımızla her zamanki gibi Avusturya maçında da birlik olmamız gerekiyor."

"ÇEYREK FİNALE ÇIKARIZ" (Reha Kapsal/Sabah)

"ÇEYREK FİNALE ÇIKARIZ" (Reha Kapsal/Sabah)

"Montella'nın özellikle forvetsiz seçimi 4/6/0, Arda ve Hakan'la bunu tercih etmesi topun bizim ayağınızda kalmasını sağladı. İlk yarı çok coşkulu değildik ve net gol pozisyonumuz da yoktu ama ikinci yarıya çok iyi başladık rakibe baskımızı hissettirdik. Kaptanımız Hakan'ın mükemmel vuruşu sayesinde öne geçtik. Bu ara Barış'ın getirdiği topu boş kaleye Arda atsa 2-0 olur ve maçı bitirirdik. Ama olmadı. Yediğimiz erken golle de rakibi karşılaşmaya ortak ettik. Orta saha merkezden İsmail ve Salih'in çıkması bu alandaki savunma direncimizi azalttı. Arda ile Kenan değişikliği doğru ama geç kalındı. Cenk doğru bir tercihti. Bu galibiyet anamızın ak sütü gibi helal. Şimdi rakip Avusturya. İyi hazırlanırsak onları da geçer ve çeyrek finale çıkarız. Neden olmasın?"

"ÖNEMLİ BİR BAŞARI" (Ömer Üründül/Sabah)

"ÖNEMLİ BİR BAŞARI" (Ömer Üründül/Sabah)

"Çok önemli bir galibiyet alarak bir üst tura çıktık. Bu bana göre önemli bir başarıdır. Tabii ki 75 dakika 1 kişi fazla oynadık. Buna rağmen ancak son dakikada rahat edebildik ama sonunda başardık. Montella'nın oyuncu değişiklikleri doğruydu. Arda Güler beklentilerin altında kaldı. Barış Alper ikinci yarı oyunu çeviren oyuncumuz oldu. Ben en çok rakibin yüksek toplarında müthiş bir savaş veren Samet Akaydın'ı beğendim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Türkiye son dakika euro 2024 milli takım
En Çok Okunan Haberler
Tarihi anlar: Devlet Başkan Arce, darbeci generalle tartıştı

Tarihi anlar: Devlet Başkan Arce, darbeci generalle tartıştı

Bahçelievler’de 4 katlı binada kısmi çökme!

Bahçelievler’de 4 katlı binada kısmi çökme!

Almanya'da skandal karar! Göz göre göre faulü es geçtiler... Büyük tepki var!

Almanya'da skandal karar! Göz göre göre faulü es geçtiler... Büyük tepki var!

Milli Takım son 16'da! Rakibimiz belli oldu...

Milli Takım son 16'da! Rakibimiz belli oldu...

Ronaldo'nun yüzde yüz penaltısı verilmedi, üstüne sarı kart gördü...

Ronaldo'nun yüzde yüz penaltısı verilmedi, üstüne sarı kart gördü...

Tarihi maçta, tarihi kırmızı kart!

Tarihi maçta, tarihi kırmızı kart!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.