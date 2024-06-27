Çekya'yı eledik sırada Avusturya... Galibiyete rağmen Montella'ya eleştiri: Acilen düzeltmesi lazım

"ÇEYREK FİNALE ÇIKARIZ" (Reha Kapsal/Sabah)

"Montella'nın özellikle forvetsiz seçimi 4/6/0, Arda ve Hakan'la bunu tercih etmesi topun bizim ayağınızda kalmasını sağladı. İlk yarı çok coşkulu değildik ve net gol pozisyonumuz da yoktu ama ikinci yarıya çok iyi başladık rakibe baskımızı hissettirdik. Kaptanımız Hakan'ın mükemmel vuruşu sayesinde öne geçtik. Bu ara Barış'ın getirdiği topu boş kaleye Arda atsa 2-0 olur ve maçı bitirirdik. Ama olmadı. Yediğimiz erken golle de rakibi karşılaşmaya ortak ettik. Orta saha merkezden İsmail ve Salih'in çıkması bu alandaki savunma direncimizi azalttı. Arda ile Kenan değişikliği doğru ama geç kalındı. Cenk doğru bir tercihti. Bu galibiyet anamızın ak sütü gibi helal. Şimdi rakip Avusturya. İyi hazırlanırsak onları da geçer ve çeyrek finale çıkarız. Neden olmasın?"