Cem Yılmaz aşka geldi! Şömine başında sevgilisine şarkılar söyledi

Komedyen Cem Yılmaz son zamanlarda yaptığı gösterilerle adından söz ettiriyor. Başarılı isim, sadece kariyeri ile değil aşk hayatı ile de sık sık magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Ahu Yağtu ile olaylı boşanmasından sonra hayatına Ayşe Hatun Önal'ı alan Cem Yılmaz daha sonra Defne Samyeli'yle aşk yaşamaya başlamıştı.
Defne Samyeli'den sonra ise Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile sevgili olmuştu.
Bir süredir yanında kimsecikleri göremediğimiz ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından gizemli bir ayakkabı karesi paylaşıp "O kaddaaaar!" notu düşünce magazin dünyasının tüm meraklı gözlerini üzerine çevirdi.
Herkes topuklu ayakkabının sahibinin kim olduğunu düşünürken gizemli sevgili kendi paylaşımı ile sırrı çözdü. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kendisinden 13 yaş küçük olan Necla Karahalil'le aşk yaşadığı ortaya çıktı!
Hatta geçtiğimiz günlerde Karahalil, sevgilisini gösterisinde yalnız bırakmadı. Çiçeği burnunda aşıklardan geçtiğimiz saatlerde yeni bir paylaşım geldi. Şömine başında keyif yapan Necla Karahalil, sevgilisinin kendisine şarkı söylediği anları paylaştı.