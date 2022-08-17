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Cengiz Ünder transferi her an açıklanabilir! Galatasaray yine büyük oynadı...

17.08.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray transferde çok büyük oynuyor. Mertens ve Torreira gibi isimleri kadrosuna katmasının ardından Cengiz Ünder transferine yoğunlaşan sarı-kırmızılılar önemli mesafe aldı. Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor'un kadrosunda düşünmediği milli yıldız her an 1 yıllığına kiralanabilir.

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Galatasaray'da yıldız yağmuru devam edecek gibi... Yapılan transferlerle taraftarını mutlu eden sarı-kırmızılılarda Cengiz Ünder bombası patlamak üzere.

IGOR TUDOR DÜŞÜNMÜYOR

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Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor'un kadrosunda düşünmediği Cengiz Ünder için takım arayışları başlamıştı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Cengiz'in Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

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25 yaşındaki oyuncu için Marsilya'ya kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanan Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde bu transferi resmen açıklaması bekleniyor.

CENGİZ ÜNDER FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Marsilya galatasaray
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