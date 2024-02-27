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Cennet Mahallesi'nin Şipşak Rıza'sıydı... Levent Tülek son haliyle gündem oldu! 'Yaşlanmışsın'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 13:15
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Şipşak Rıza karakteriyle hafızalara kazınan Levent Tülek şimdi de son haliyle gündem oldu. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü isme 'Yaşlanmışsın' yorumları yapıldı.

Bir döneme damga vuran ve oyuncuları arasında Müjdat Gezen, Alişan, Çağla Şikel, Melek Baykal gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Şipşak Rıza karakteriyle hafızalara kazınan Levent Tülek uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

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SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Beşir Kepeli karakterine hayat veren ünlü isim şimdi de son haliyle gündem oldu.
Cennet Mahallesi'ndeki sempatik tavırları ve samimi halleriyle dikkat çeken Levent Tülek'in son halini görenler 'Yaşlanmışsım', 'Çok özledik' gibi yorumlar yaptılar.
Levent Tülek 28 Ağustos 1964 yılında doğdu.
Fenerbahçe Lisesinde okudu ve kısa sürelerle İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümünde, Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat Bölümünde ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okudu.
1978-79 yıllarında Üsküdar İAST sahnesi ve Kadıköy Deneme Sahnesi’nde çalışmalara katıldı.
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Levent Tülek cennet mahallesi Oyuncu
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