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  4. Ceren Koç kimdir? Aşk Mantık İntikam dizisi kadrosundaki Ceren Koç kaç yaşında?

Ceren Koç kimdir? Aşk Mantık İntikam dizisi kadrosundaki Ceren Koç kaç yaşında?

17.06.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceren Koç, FOX TV ekranlarında yeni yayınlanmaya başlanan yaz dizisi Aşk Mantık İntikam’ın oyuncu kadrosunda yer alıyor. İlk bölümü ile ekranlara gelen dizide yer alan Ceren Koç, izleyiciler tarafından da merak ediliyor. Üniversitede istatistik bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Ceren Koç, daha sonra Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü’ne girerek, oyunculuk eğitimi almıştır.

Ceren Koç, tiyatro oyunculuğunun yanında 2012 yılından sonra televizyon ekranlarında da rol almaya başlamış ve ilk defa Bizim Okul adlı diziyle kamera önü oyunculuğu deneyimlemiştir. Bu tarihten sonra irili ufaklı birçok yapımda yer alan Ceren Koç, şimdilerde FOX TV ekranlarının yeni dizisi Aşk Mantık İntikam dizisinde rol almaktadır.

Ceren Koç kimdir?

Ceren Koç, 1 Ocak 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunudur. Daha sonra Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’ne girmiş ve burada Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.
Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli tiyatro oyunlarında yer alan Ceren Koç, 2012 yılında ilk defa Bizim Okul dizisi ile televizyon ekranlarında yer almıştır.
Bugüne kadar Güllerin Savaşı, Muhteşem Yüzyıl, Bay Yanlış gibi dizilerde rol almış ayrıca televizyon ekranlarında yayınlanan Fuse Tea içecek markasının reklam yüzü olmuştur.
Ayrıca Fırtına, Çukur ve Phakama London tiyatro oyunlarında da sahne almıştır.
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Anahtar Kelimeler:
FOX
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