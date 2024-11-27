Cesur sahneleri olay olmuştu! Hadise 'Oyunculuğum sevildi' dedi o sözlerine yorum yağdı! 'Bizim adımıza konuşma...'

Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım atan Hadise cesur sahneleri nedeniyle günlerdir gündemden düşmüyor. Fragmanıyla bile büyük ses getiren dizi, TikTok'ta yasaklanmasının ardından tartışma yaratmıştı. Seda Bakan, Şükrü Özyıldız gibi tanınmış oyuncuların yer aldığı dizinin yayınlanmasının ardından da yine ateşli sahneler çok konuşuldu.
Cesur sahnelerin yanı sıra ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hadise'nin performansı da sosyal medyada eleştiri almıştı.
Birçok kullanıcı Hadise'nni oyunculuğunu beğenmediğini ve mimik yapamadığını belirtmişti. Günler sonra Hadise konuyla ilgili konuştu. Yaptığı açıklamaya ise yorum yağdı.
Hadise, "Çok sevildi. Tabii ki de sevmeyenler olur, sevenler olur. Nasıl şarkılarımız seviliyorsa, sevilmeyen şarkılarımız da oluyor. Ben çok mutluyum çünkü genel anlamda yorumlar çok güzel. Sektörden çok güzel yorumlar geldi. Ben çok heyecanlıyım. Bu benim için yeni bir dönem" dedi.
Artık oyunculuğa sıcak baktığını söyleyen Hadise, bu işi sevdiğini belirtti. Ünlü ismin bu açıklamasına ise sosyal medyada yorum yağdı.
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