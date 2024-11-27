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Cesur sahneleri olay olmuştu! Hadise 'Oyunculuğum sevildi' dedi o sözlerine yorum yağdı! 'Bizim adımıza konuşma...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.11.2024 12:51
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Seda Bakan'la başrolü paylaştığı Esas Oğlan dizisindeki cesur sahneleri gündem olan Hadise, oyunculuğunu değerlendirdi. Performansının sevildiğini söyleyen ünlü şarkıcının açıklamasına yorum yağdı.

Esas Oğlan dizisiyle oyunculuğa adım atan Hadise cesur sahneleri nedeniyle günlerdir gündemden düşmüyor. Fragmanıyla bile büyük ses getiren dizi, TikTok'ta yasaklanmasının ardından tartışma yaratmıştı. Seda Bakan, Şükrü Özyıldız gibi tanınmış oyuncuların yer aldığı dizinin yayınlanmasının ardından da yine ateşli sahneler çok konuşuldu.

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Cesur sahnelerin yanı sıra ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hadise'nin performansı da sosyal medyada eleştiri almıştı.

Birçok kullanıcı Hadise'nni oyunculuğunu beğenmediğini ve mimik yapamadığını belirtmişti. Günler sonra Hadise konuyla ilgili konuştu. Yaptığı açıklamaya ise yorum yağdı. 

"OYUNCULUĞUM SEVİLDİ"

"OYUNCULUĞUM SEVİLDİ"

Hadise, "Çok sevildi. Tabii ki de sevmeyenler olur, sevenler olur. Nasıl şarkılarımız seviliyorsa, sevilmeyen şarkılarımız da oluyor. Ben çok mutluyum çünkü genel anlamda yorumlar çok güzel. Sektörden çok güzel yorumlar geldi. Ben çok heyecanlıyım. Bu benim için yeni bir dönem" dedi. 

Artık oyunculuğa sıcak baktığını söyleyen Hadise, bu işi sevdiğini belirtti. Ünlü ismin bu açıklamasına ise sosyal medyada yorum yağdı. 

O yorumlardan bazıları...

O yorumlardan bazıları...
Anahtar Kelimeler:
Hadise
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