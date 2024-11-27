Cesur sahneleri olay olmuştu! Hadise 'Oyunculuğum sevildi' dedi o sözlerine yorum yağdı! 'Bizim adımıza konuşma...'

"OYUNCULUĞUM SEVİLDİ"

Hadise, "Çok sevildi. Tabii ki de sevmeyenler olur, sevenler olur. Nasıl şarkılarımız seviliyorsa, sevilmeyen şarkılarımız da oluyor. Ben çok mutluyum çünkü genel anlamda yorumlar çok güzel. Sektörden çok güzel yorumlar geldi. Ben çok heyecanlıyım. Bu benim için yeni bir dönem" dedi.