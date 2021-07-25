Cevdet Yılmaz, Bingöl'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, erken seçim söylemlerine ilişkin, "Seçim filan yok, seçim Allah'ın izniyle zamanında olacak. Çünkü AK Parti her şeyi normalleştiren bir parti, normal zamanında olmasını tercih eden bir parti. Seçimler de Allah'ın izniyle 2023 yılında normal zamanda gerçekleşecek." dedi.

Yılmaz, Ilıcalar beldesindeki Cevdet Yılmaz Parkı'nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bölgeyi ve dünyayı etkileyen bir siyasi hareket olduğunu söyledi.

- "AK Parti'nin farkı, seçim olmayan zamanda vatandaşa gitmesi"

Partilerinin temsilcilerine de çok önemli sorumluluklar yüklendiğini anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin böyle çalıştığını görenler bazen, 'acaba seçim mi var?' diyorlar. Böyle bir, iki mesaj atanlar da oldu geçtiğimiz dönemlerde. 'Herhalde seçim var, o yüzden böyle dolaşıyorlar' falan diyorlar. Seçim filan yok, seçim Allah'ın izniyle zamanında olacak. Çünkü AK Parti her şeyi normalleştiren bir parti, normal zamanında olmasını tercih eden bir parti. Seçimler de Allah'ın izniyle 2023 yılında normal zamanda gerçekleşecek. AK Parti'nin farkı, seçim olmayan zamanda vatandaşa gitmesi. Diğer partilerden hiçbirini böyle bir çalışmada gördünüz mü? Çok şükür AK Parti'nin farkı bu işte. AK Parti seçim olmasa da vatandaşın kapısına giden, derdini soran, derdini dinleyen, kendisini anlatan, vatandaşı dinleyen bir parti. İşte bu farkımızı ortaya koyduk. Seçim olmayan zamanda gitmek çok daha kıymetli."

- "Türkiye'nin en büyük küçük sanayi sitesi şu anda Bingöl'de yapılıyor"

İleriki süreçte istihdam konusuna daha çok yoğunlaşacaklarını belirten Yılmaz, "Türkiye'nin en büyük küçük sanayi sitesi şu anda Bingöl'de yapılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 501 atölyesi olan devasa bir küçük sanayi sitesi bu. Bittiği zaman 4-5 bin insan orada çalışacak. Bingöl'ün hakikaten bir üretim üssü olacak orası. Çok önemli bir yer, arsa tahsisinden, ödenek tahsisinden her konularıyla ilgilendik ve bu noktalara geldi çok şükür." diye konuştu.

- "Şehir hastanesi niteliğinde bir hastanemiz olacak"

Bingöl'de 400-500 yataklı yeni bir hastanenin ihale edileceğini aktaran Yılmaz, şunları paylaştı:

"Mevcut hastanedeki 250 yatakla birleşince 700-750 yataklı şehir hastanesi niteliğinde bir hastanemiz olacak. O zaman bugün şikayet edilen birtakım hususlar ortadan kalkmış olacak ve Allah'ın izniyle vatandaşımız hizmet alacak. Dışarıya sevkler daha da azalacak. Ben şunu da iddialı söylüyorum, okullarımıza bakın, kesinlikle metropol şehirlerden fiziki şartlarımız daha iyi durumda. Buna rağmen yenilemeye devam ediyoruz. Eksik olmaz mı bir yolda, bir köyde bir eksik olabilir. Ama geçmişle mukayese edilemez bir fark var. Muazzam bir yatırım yaptık gerçekten."

Ülke tarihinde tek parti dönemleri hariç bu sürede iktidarda olan başka partinin bulunmadığını dile getiren Yılmaz, bunun sırrının güçlerini halktan almaları olduğunu vurguladı.

"Halk bizim arkamızda olduğu sürece, millet bizi desteklediği sürece bu ülkeyi yönetmeye devam ederiz. Ama Allah korusun millet arkamızda olmazsa biz hiçbir şekilde bu süreci devam ettiremeyiz. Dolayısıyla biz milletin bağrından çıkmış bir partiyiz." ifadesini kullanan Yılmaz, milletle yol yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

Bingöl'de geçmişte bir fakültenin kurulmasının bile hayal edilemediğini hatırlatan Yılmaz, Bingöl Üniversitesinin öğrenci sayısının şu anda 18 bine ulaştığını belirtti.

Yılmaz, kentte turizm alanında da önemli çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığına da değinen Yılmaz, herkesin aşı olması ve bu konuda parti teşkilatının da görev alması gerektiğini ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.