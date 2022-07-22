Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Bitlis'te konuştu:

BİTLİS (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankapark'ın görüntülerini paylaşmasına ilişkin, "Burası sadece bir Ankapark meselesi değildir. Burası bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir. Üzülerek görüyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da CHP zihniyetine çok kolay intibak etmiş, bu zihniyetin kodlarına, geleneklerine, tarihine mahkum olmuştur." dedi.

Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile "Dere Üstü Islah" projesi kapsamında Bitlis merkezde yürütülen çalışmaları inceledi.

Vatandaşlarla çay içtikten sonra anahtar teslimi ve toplu açılış törenine katılan Kurum, toplam yatırım değeri 1 milyar 232 milyon lira olan 21 farklı projeyi, yatırımı Bitlis'e kazandırdıklarını söyledi.

Göreve başladığı dönemde Bitlis dere yatağı ve çevresindeki birçok tarihi eserin üzerinin metruk binalarla kapatıldığını, bu durum karşısında üzüldüğünü dile getiren Kurum, 45 ilde en güzel örneklerini yaptıkları "tarihe vefa, geçmişe saygı" projelerinden birini burada gerçekleştirdiklerini, bu yatırımın değerinin 1 milyarı bulduğunu aktardı.

Tarihi ihya projesi içindeki Millet Bahçesi'nde ilk fidanları toprakla buluşturduklarını, Beşminare Mahallesi'nde inşaatını tamamladıkları 507 yeni yuvanın anahtarlarını teslim ettiklerini bildiren Kurum, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bitlis'e tam 7 milyar liralık yatırım yaptık. TOKİ'mizle bugüne kadar 2 milyar lira yatırım değeriyle 4 bin 450 konut ve sosyal donatıyı Bitlisli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Yine İller Bankamızla Bitlis'te toplam yatırım değeri 1,1 milyar lira olan 164 projeyi tamamladık. 125 milyon liralık 7 projemizin de çalışmaları devam ediyor. Merkez, Hizan, Mutki ve Aydınlar ilçelerimizde 196 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı, Tatvan ve Ahlat atıksu arıtma tesisleri, Merkez güneş enerjisi santrali başta olmak üzere tamamladığımız projeleri de bugün siz kıymetli kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz."

- "Proje yerine video çekip fragman yayınlıyorlar"

Türkiye'nin on yıllarca süren o makus talihini beraber değiştirdiklerini, Doğu'nun, Güneydoğu'nun geleceğini umutlarıyla, azimleriyle, milletin desteğiyle şekillendirdiklerini anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"On yıllar boyunca unutulan, ihmal edilen yerlere AK Parti iktidarlarıyla sayısız hizmetleri getirdik. Bitlis'in köylerine yolu, suyu sizlerin dualarıyla getirdik. Bitlis'imizin modern okullara, üniversitelere, sağlıklı konutlara kavuşması için, parklara, bahçelere vatandaşların huzur içinde zaman geçirmesi için projeler yaptık. Çalışmalarımızın merkezinde hep insanımız oldu, milletimiz oldu. Çocuklarımızın gülüşlerini, analarımızın dualarını, babalarımızın takdirlerini her şeyin üstünde gördük. Biz sadece milletimizi dinledik. Karşımızdakiler de projelerimizi duyduklarında 'yapamazsınız, başaramazsınız' dediler. Temeller attık 'durdururuz' dediler. Muhalefet bir türlü iktidara gelemeyince, son 20 yıldır milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza iktidarı verince adeta siyasi bir buhrana yakalandılar. Tabiri caizse raydan çıktılar, zaten bozuk olan ayarları, sinirleri, dengeleri daha da bozuldu! Proje yerine video çekip fragman yayınlıyorlar, temel atmak yerine tweet atıyorlar, gerçek hayatı da sanal dünyadan ve algıdan ibaret sanıyorlar. Milletin de bu laf kalabalığına inanmasını bekliyorlar."

- "Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2 gün önce sosyal medya hesabından Ankapark'ın görüntülerini paylaşmasına değinen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı, bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Oysa Ankaralı hemşerilerimiz sizden hizmet, eser, proje bekliyor. İşte millete hizmeti şeref bilenler bugün Bitlis'te, tarihi adımlar atıyor. Vatandaşımız haklı olarak soruyor. Ankara'nın merkezinde çocukluğumuzun geçtiği o bölgede şöyle çocuklarımız, yavrularımız, parklar, bahçeler, oyun alanları içinde koşup eğlenseydi kötü mü olurdu? Her yaştan kardeşimiz bu yeşil alandan, sosyal alandan istifade etseydi kime ne zararı olacaktı? Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara'nın gençleri, çocukları ödedi, hala da ödüyorlar. Yazık değil mi? Yapılmış bir hizmeti beğenirsin ya da beğenmezsin belediye başkanı olarak senin görevin o hizmeti, kamunun yararına, milletin faydasına sunmaktır. Sizden beklenen, Ankara'yı sosyal medyaya konu etmeniz, mahkum etmeniz değildir. Bunlar bırakın millet için hizmet üretmeyi, eser üretmeyi yapılmış bir eseri bile korumaktan acizler."

"Burası sadece bir Ankapark meselesi değildir. Burası bir zihniyet meselesidir, CHP zihniyeti meselesidir. Üzülerek görüyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da CHP zihniyetine çok kolay intibak etmiş, bu zihniyetin kodlarına, geleneklerine, tarihine mahkum olmuştur." diyen Bakan Kurum, şu değerlendirmeleri paylaştı:

"Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesinin önünde iki seçenek var, ya geçmişi, mahkeme süreçlerini, park ile ilgili yersiz tartışmaları, sosyal medyadaki algı çalışmalarını bir kenara bırakacaksınız. Ankaralı kardeşlerimizin rızasıyla yapılan projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunacak, binlerce Ankaralı kardeşimize bu projede istihdam sağlayacaksınız ve burayı yükselen Ankara'mızın en güzide mekanlarından biri haline getireceksiniz. Ya da yine her fırsatta arkasına sığındığınız 'engelleniyoruz' yalanına sarılacak, burayı bir çöküntü alanı olarak bırakacaksınız. Şimdi soruyorum. Bu iki seçenekten hangisini tercih edeceksiniz? Bu alanı Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine mi sunacaksınız? Yoksa 3 yıldır yaptığınız gibi burayı çürümeye mi terk edeceksiniz? Burayı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi ikbaliniz için bir malzeme olarak kullanmaya devam mı edeceksiniz? Biz bu sorularımızın cevaplarını milletimiz gibi merakla bekliyoruz. Bunun sonuna kadar da takipçisi olacağız. Buradan, Selçuklu şehrinden açık ve net söylüyorum. Biz bugüne kadar Bitlis'imizde, İstanbul'umuzda, Ankara'mızda, 81 ilimizde hiçbir alanın, projenin sahipsiz kalmasına asla müsaade etmedik, bundan sonra da asla müsaade etmeyeceğiz."

Eser, hizmet üretmeye, vatandaşların daha rahat koşullarda yaşayabilmesi için dün olduğu gibi bugün de yarın da çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Kurum, ilk önce 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden rekor bir oyla tekrar seçeceklerini, ardından 2024 yerel seçimlerinde AK belediyelerle yola devam edeceklerini belirtti.

- "Bitlis'in kaderi değişti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de Bitlis'in 20 yıldan beri değişen kaderini bundan sonra daha hızlı değiştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki çalışmalarla Türkiye'nin hızla geliştiğini dile getiren Demiröz, "Türkiye artık bundan sonra üzerinde oyun oynanan veya üzerinde operasyon düşünülen ülke değil, masada oyun kuran ve ben evet demedikçe siz bir şey yapamazsınız diyen bir ülke haline geldi. Avrupa, Amerika, Rusya, Ortadoğu'yu görüyorsunuz. Akdeniz ve Karadeniz'deki politikamızı ve sınır ötesindeki çalışmalarımızı seyrediyorsunuz. Tek sıkıntımız ekonomi ama bu ekonominin de teşhisini yaptık. Hiç merak etmeyin. Bütün dünya ülkeleri bu ekonomiden sıkıntı çekiyor. Çünkü dünya 2 yıl pandemi sürecinden geçti. Bu süreç küçümsenemez. Şimdi yaraları sarılıyor. Türkiye'de de sarıyoruz. Yıl sonuna kadar ülkemizin bütün ekonomik sorunlarını birlikte çözeceğiz. Çalışanı, işçisi, memuru, emeklisiyle tekrar eksi refah seviyesine ulaşacak ve Türkiye büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise Bitlis'in imar ve inşası konusunda Toplu Konut İdaresince önemli projeler geliştirildiğini, sosyal konuttan kentsel dönüşüme, hastanelerden okullara, spor sahalarından millet bahçelerine kadar birçok eserin kente kazandırıldığını söyledi.

İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük ise Bakan Kurum'un destekleriyle tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Bitlis'e yeni değerler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

TOKİ tarafından yapılan konutların anahtarlarının hak sahiplerine anahtarları teslim edildiği törende yapımı tamamlanan tesislerin açılışı gerçekleştirildi, millet bahçesine ilk fidan dikimi yapıldı.

Bakan Kurum, daha sonra Bitlis Belediye Başkanlığına geçti.