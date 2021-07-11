Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder'deki kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirdi:

RİZE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'nda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2022 yılı sonunda üst yapıya ilişkin faaliyetlerin biteceğini belirterek, "2023 yılında özlediğimiz Ayder'e kavuşacağız." dedi.

Bakan Kurum, beraberinde Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammet Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer yetkililerle Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'na gelerek yürütülen çalışmaları inceledi.

Burada vatandaşlarla görüşen Kurum, Ayder'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin talepleri dinledi.

Bakan Kurum'a Ayder'in eski fotoğraflarını gösteren Hüseyin Memişoğlu, kendilerinin burada yaşadığını ve mağdur olmak istemediklerini söyledi.

Bunun üzerine Kurum, "Ayder'de Ayderlilerden başka kimse olmayacak. Eski haline dönüştürmek için çalışıyoruz. Çalışmalara horon ile başladık. Açılışını da horon ile yapacağız." dedi.

Bakan Kurum, tulum eşliğinde vatandaşlarla horon oynadı. Bu sırada iki kişi, atma türkü eşliğinde Kurum'a, "Çamlıhemşin dediğin iki dağın arası, Bakanım seninledir bu milletin duası, Reisin emaneti, çok seviyoruz sizi, paraları bol ver da, mağdur eyleme bizi." dedi.

Kurum, daha sonra yapımı tamamlanan evleri birlikte gezdiği vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu, talepler üzerine evlere bazı ilaveler yapılması talimatını verdi.

Kurum, ardından gazetecilere, Ayder Yaylası'nda, doğal alanların korunması amacıyla çevre ve doğa koruma projesi yürüttüklerini söyledi.

Buradaki tüm doğal güzellikleri korumak, yaylayı bir dünya markası haline getirmek adına gayret gösterdiklerini dile getiren Kurum, Ayder Yaylası'nı yenileme projesini etaplar halinde yürüttüklerini ifade etti.

Kurum, ilk etapta Ayder içerisinden geçen tüm altyapıyı yenilediklerini kaydederek, "Altyapıyı tamamlamaya müteakip apart otellerimizin inşasını gerçekleştiriyoruz. 52 odalı apart otelimiz, 76 odalı termal otelimizin inşası devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde buraların inşasını gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Ayder'in silüetine zarar veren yapıların taşınma sürecini de yürüttüklerine işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın taleplerini de aldık. Vatandaşımızı mağdur etmeden, onların taleplerini alarak, istişare ederek bu projeyi yürüyoruz. Buraya her yıl binlerce kişi geliyor. Bu trafik yükünden ve araçlardan dolayı bölgede gezme imkanı yok. Bu nedenle Ayder'in girişinde otopark inşaatımız var, yüzde 40 seviyelerine geldi ve önümüzdeki yılın ilk aylarında burayı tamamlayacağız. Buraya gelen vatandaşlarımız, araçlarını güvenli alana park ederek, ringlerle bölgeye gelecek ve trafik yükü olmadan Ayder'i gezecekler. Toplamda 160 yapıyı, yeni alanlara taşımak suretiyle önemli bir dönüşümü yürütüyor olacağız."

- "Amacımız Ayder'i en güzel şekilde geleceğe taşımaktır"

Ayder'e, Çevre Koruma Projesi kapsamında arıtma tesisi inşa ettiklerini bildiren Kurum, "Burası da Ayder'e hizmet ediyor, atık sular arıtılıyor. Buradaki ekolojik yaşamın sürmesi ve doğanın korunması adına bu projemiz de faaliyete geçmiş oldu." dedi.

Kurum, burada imar barışını suistimal eden 118 yapı olduğunu, bunların 46'sının yıkımını gerçekleştirdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu kapsamda hayal ettiğimiz Ayder'i, yemyeşil ormanlarıyla masmavi gölleri, dereleri, ırmaklarıyla gelecekler nesillere aktarmaktır. Bu bölgede yine salıncaklar vardı, yaklaşık 22 bin metrekarelik alanı kesin korunacak alan ilan ettik. Hemen salıncakları kaldırmak suretiyle yaylanın en önemli mekanını vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şimdi bu meramızda horonlar çekilecek, şenlikler yapılacak. Amacımız Ayder'i en güzel şekilde geleceğe taşımaktır."

Bakan Kurum, Ayder'e yapılan projenin bir benzerini Uzungöl'e de yapacaklarını ifade etti.

- "Rize merkezde çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlattık"

Rize'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Kurum, "Rize merkezde bir dönüşüm süreci başlattık. Daha önceki imar planlarında dolgu olan ama süreç içerisinde yapılaşan, deprem riski taşıyan, yan yatan binalarımız vardı. Bu binalara ilişkin de Yağlıtaş'ta 460, yine Salarha'da 460 tane rezerv konutlar üretiyoruz. Merkez çarşıda da Rize mimarisine uygun projeler geliştiriyoruz. Rize merkezde çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlattık. Bu proje bittiğinde şehre, kuzeyden nefes alacağı koridorlar oluşturuyoruz. Vatandaşlarımız sağlam ve güvenli konutlarda oturacaklar." diye konuştu.

Kurum, projelendirdikleri millet bahçesini 2023 yılında bitirip hizmete sunacaklarına işaret ederek, amaçlarının Rize'nin yeşilini artırmak, vatandaşların deprem riskini ortadan kaldırmak, yaylalarına sahip çıkacak adımlar atmak olduğunu, eser siyaseti yaptıklarını, her zaman da vatandaşla birlikte yürüdüklerini kaydetti.

Bakan Kurum, bir gazetecinin, "Ayder'in dönüşümü ne zaman tamamlanacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ayder'de altyapı işimizi tamamladık, üst yapıda çalışmalarımız sürüyor. Rezerv apartları ve termal otelimizi, otoparkla birlikte önümüzdeki yıl tamamlayacağız. 2022 yılı sonunda buradaki üst yapıya ilişkin faaliyetler bitecek. Bitmesine müteakip taşınma süreci başlayacak, onu da başlattık. Vatandaşlarımızla görüşüyoruz ama yeni binalar bitmeden eski binalara ilişkin bir yıkım süreci başlatmak istemiyoruz. 2022 yılında binaların bitmesine müteakip imar planına uymayan binaların da kaldırma sürecini yürüteceğiz. 2023 yılında özlediğimiz Ayder'e kavuşacağız."