Ceylan'ın son halini gören kızı Melodi'nin yorumu olay oldu! Anne-kız bambaşka oldu

Küçük Ceylan olarak tanınan Ceylan Avcı ve kızı Melodi'nin değişimi sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Daha önce Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen Ceylan son pozuyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda saçlarını sarıya boyatan ve yeni imajıyla Marilyn Monroe'ya benzetilen ünlü isim yeni bir pozunu paylaşınca yine sosyal medyada öne çıktı.

Spor tarzıyla hafta sonunun keyfini çıkartan Ceylan Avcı, objektiflere verdiği pozları Montaigne'in "Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez" sözüyle paylaştı.

KIZINDAN BOMBA YORUM

Ceylan'ın fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken; Erkan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Melodi de annesinin karelerine kayıtsız kalmadı.

Melodi Bozkurt, annesinin fotoğraflarına; "Benden genç duruyorsun annem. Yerim senin güzelliğini sarı şekerim. Kraliçem. Maşallah" notunu düştü.

Melodi'nin yorumunu görenler "Övdün mü gömdün mü" yorumlarında bulundu.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Öte yandan Ceylan'ın kızı Melodi de değişimiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Yurt dışında yaşayan ve annesinin izinden giderek şarkıcı olmak için çalışmalar yapan 30 yaşındaki Melodi'nin yaptırdığı estetik müdahalelerde dikkatlerden kaçmamıştı.