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  4. Sosyal medyadan duyurdu! CHP'den aday gösterilmeyen Mesut Yar kararını açıkladı

Sosyal medyadan duyurdu! CHP'den aday gösterilmeyen Mesut Yar kararını açıkladı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
05.02.2024 20:08 | Son Güncelleme:
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Gazeteciliği bıraktığını açıklayıp Aralık ayında ekranlara veda eden Mesut Yar, "Ayrılma nedenim çoğunuzu şaşırtacak" diyerek Datça Belediye Başkanı aday adayı olduğunu açıklamıştı. CHP'den Datça Belediye Başkan aday adayı olan ünlü televizyon programcısı Mesut Yar, aday gösterilmeyince yeni kararını paylaştı.

Sözcü TV’de sabah haberlerini sunan gazeteci ve televizyoncu Mesut Yar, yerel seçimde belediye başkanı olmak için Aralık ayında gazetecilik mesleğini bıraktığını açıklamıştı.

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Son olarak Sözcü TV’de Sabahın Sözcüsü isimli programı sunan Mesut Yar, Aralık ayında yaptığı bir programda gazeteciliği bıraktığını ve belediye başkanı aday adayı olacağını açıklamıştı. 6 Aralık’ta son yayınına çıkan Mesut Yar şu açıklamayı yapmıştı:

'Var olduğunuz saate veda edebilmek veya konu olabilmek enterasan bir şeydi. Bu hakkı bana veren Sözcü TV'ye teşekkür ediyorum. Bundan önceki yerlerden görüşmek dileğiyle ayrılmıştım. Şimdi gülüşeceğimize inandığım farklı bir mesleki ayrımdayım. Mesleğin 39'uncu yılında bir karar vermem gerekiyordu. Hakikatin ve halkın tarafında olmak durumundaydım.

"AYRILIK NEDENİM ÇOĞUNUZU ŞAŞIRTACAK"

"AYRILIK NEDENİM ÇOĞUNUZU ŞAŞIRTACAK"

Ayrılma nedenim çoğunuzu şaşırtacak ama 1900'lerin sonunda bir gazeteci olarak gittiğim daha doğrusu bir arkeolog olarak gittiğim, belgeselini yaptığım Datça'yı, 20 yılını Datça'da geçirmiş bir kardeşiniz olarak memleketin en uç köşelerinden bir tanesini mutlu etmeye gidiyorum.”

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU!

BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU!

CHP'den Datça Belediye Başkan Aday adayı olan ünlü televizyon programcısı Mesut Yar, aday gösterilmeyince Bağımsız Belediye başkan adayı oldu.

Mesut Yar'ın sosyal medya paylaşımıyla bağımsız aday olacağını açıkladı. Şu ifadeleri kullandı; 

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Belediye başkanı Datça aday bağımsız aday mesut yar ele
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