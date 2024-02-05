Sosyal medyadan duyurdu! CHP'den aday gösterilmeyen Mesut Yar kararını açıkladı

Sözcü TV’de sabah haberlerini sunan gazeteci ve televizyoncu Mesut Yar, yerel seçimde belediye başkanı olmak için Aralık ayında gazetecilik mesleğini bıraktığını açıklamıştı.
Son olarak Sözcü TV’de Sabahın Sözcüsü isimli programı sunan Mesut Yar, Aralık ayında yaptığı bir programda gazeteciliği bıraktığını ve belediye başkanı aday adayı olacağını açıklamıştı. 6 Aralık’ta son yayınına çıkan Mesut Yar şu açıklamayı yapmıştı:
'Var olduğunuz saate veda edebilmek veya konu olabilmek enterasan bir şeydi. Bu hakkı bana veren Sözcü TV'ye teşekkür ediyorum. Bundan önceki yerlerden görüşmek dileğiyle ayrılmıştım. Şimdi gülüşeceğimize inandığım farklı bir mesleki ayrımdayım. Mesleğin 39'uncu yılında bir karar vermem gerekiyordu. Hakikatin ve halkın tarafında olmak durumundaydım.
Ayrılma nedenim çoğunuzu şaşırtacak ama 1900'lerin sonunda bir gazeteci olarak gittiğim daha doğrusu bir arkeolog olarak gittiğim, belgeselini yaptığım Datça'yı, 20 yılını Datça'da geçirmiş bir kardeşiniz olarak memleketin en uç köşelerinden bir tanesini mutlu etmeye gidiyorum.”
CHP'den Datça Belediye Başkan Aday adayı olan ünlü televizyon programcısı Mesut Yar, aday gösterilmeyince Bağımsız Belediye başkan adayı oldu.
Mesut Yar'ın sosyal medya paylaşımıyla bağımsız aday olacağını açıkladı. Şu ifadeleri kullandı;