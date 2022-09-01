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CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

01.09.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

SİVAS (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle toplantı yaptı.

Öztrak, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, iktidar olmaları halinde Sivas'ın tamamını cazibe merkezi haline dönüştüreceklerini söyledi.

Türkiye'nin büyüme rakamlarına değinen Öztrak, "Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılası 2011 yılının ikinci çeyreğinde de 827 milyar dolarmış, şimdi de 827 milyar dolar. Bunun etrafında dalgalanıp duruyoruz. 'Büyüyoruz' deniyor ya, olan bu. Doğruları yapabiliyor olsaydık, bugün rahat 1,5-2 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılaya ulaşabilirdik." dedi.

Faik Öztrak, Türkiye'de hiçbir dönemde en yüksek kur beklentisi ile en düşük kur beklentisi arasındaki farkın bugünkü kadar açılmadığını savundu.

Enflasyon rakamlarını da değerlendiren Öztrak, "Enflasyon dışarıdan geliyor, bizim yönetimimizin sonucunda değil' diyorlar. Rusya, Ukrayna'yı işgal etti. Türkiye bunların komşusu. Rusya'da enflasyon yüzde 15, Ukrayna'da yüzde 22, Türkiye'de yüzde 80. Ne dışarıdan geliyor, bal gibi içeriden geliyor." diye konuştu.

CHP'li Öztrak, Türkiye'nin sorunlarının ve sıkıntılarının yanında çok önemli üstünlüklerinin de olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa, 22 trilyon dolarlık bir pazara erişme imkanını veriyor. Demokratik fırsat penceremiz halen açık. Genç nüfusumuz artıyor. Dünyadaki yeni gelişmeleri doğru okuyabilirsek, elimizdeki fırsatları değerlendirebilirsek rahatlıkla orta gelir tuzağından çıkarız. Gelirimizi, refah seviyemizi AB seviyesine yakın tutarız. Avrupa'nın ve bölgenin en büyük tedarik üssü olabiliriz ve küresel mutluluk endeksinde en yukarılara tırmanabiliriz. Bunun için 3 şeye ihtiyacımız var, yeni kurallar, kurumlar, kadrolar. Yeni kurallar dediğimizde tek kişilik rejimden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi kastediyoruz. Yeni kurumlar dediğimiz zaman ise bu rejimin yıprattığı kurumların yeniden kurulmasını ve çağın gereklerine uygun yeni kurumların kurulmasından bahsediyorum. Yeni kadrolar dediğimiz zaman da bir an önce seçim yapılıp mental yorgunluğu güven vermeyen liyakatsiz kadroların değişmesinden söz ediyorum."

Konuşmanın ardından program basına kapalı devam etti.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

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