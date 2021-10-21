YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta esnafı ziyaret etti

21.10.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta esnaf ziyaretinde bulunarak sorunlarını dinledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kars'a gelen Kılıçdaroğlu, Susuz Belediyesini ziyareti sonrası tarımsal kalkınma kooperatifi üyesi kadınlar ve köylülerle bir araya geldikten sonra kent merkezine ulaştı.

Ortakapı Mahallesi Kasaplar Hali Sokak'taki esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, buradaki bir çay ocağında vatandaşlarla oturup çay içti.

Vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, sorunların çözümü için çalışacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın sorunlarını dinlerken "Az kaldı, sabredin, sorunları çözeceğiz, sorunları biliyoruz, birlikte çözeceğiz. Az kaldı, sandık gelecek." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta esnafı ziyaret etti
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kars CHP

Kars Namaz Vakitleri 21 Ekim Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:18
Öğle
11:57
İkindi
14:57
Akşam
17:27
Yatsı
18:46
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.