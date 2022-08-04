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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uludere'deki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti:

04.08.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"34 evladımızı kaybettik. Acı hala dinmiş değil. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi, olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uludere olayında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaretinde, "34 evladımızı kaybettik. Acı hala dinmiş değil. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi, olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir." dedi.

Kılıçdaroğlu beraberinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile 28 Aralık 2011'de yaşanan olayda hayatını kaybeden 34 kişinin aileleriyle görüşmek için Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyüne geldi.

Köy meydanında, ellerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğrafı bulunan kadınlarla bir araya gelerek basına kapalı görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Aralık 2011 tarihinde burada çok acı bir olayın gerçekleştiğini belirtti.

"34 evladımızı kaybettik. Bunların 18'i 18 yaşından küçüktü. Acı hala dinmiş değil. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi, olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, ölenlerin geri gelmeyeceğini ancak bir şekilde annelerin acılarının dindirilmesi gerektiğini söyledi.

Annelerin evlat acısıyla yaşadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, ailelerin adalet istediğini aktardı. Kılıçdaroğlu, "Biz bu adaleti sağlayacağız. Adaleti sağlamak bizim görevimiz. Eğer adaleti sağlarsanız o zaman toplumda kucaklaşmayı, huzuru, barışı sağlamış olursunuz. Aksi halde annelerin yüreğindeki ateş sönmüyor ve sönmeyecek." diye konuştu.

- KPSS'nin iptal edilmesi

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, 31 Temmuz'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) oturumlarının iptal edilmesine ilişkin görüşünü sorması üzerine, şöyle konuştu:

"Boşuna Milli Eğitim Bakanlığının kapısına gitmedim. Oraya gidip buranın da mutlaka bir şekilde adalet dağıtması gerektiğini söyledim. Sözlüde hakları yenilenler vardı. Sınavlarda hakları yenilenleri de gördük. Çürüyen bir yapı var ve bu çürüyen yapıyı düzeltmek zorundayız. KPSS'ye giren, hakkı yenen bütün evlatlarımızın da hakkını, hukukunu savunmak zorundayız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Buradan bütün millete söz veriyorum ki KPSS'ye girip hakkı elinden alınan o gencecik pırıl pırıl evlatlarımızın, umutla sınavın iyi geçtiğini veya kötü geçtiğini düşünen evlatlarımızın da hakkını, hukukunu korumak zorundayız. Türkiye'de adalet içinde yaşamak zorundayız. Adalet bu ülkeye gelirse huzur gelir. Milli Eğitim Bakanlığı, saraydan tutun en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var. Liyakat yok, ahlak yok. Her şey bir anlamda bitmiş vaziyette ama hepsini düzelteceğiz. Söz verdim, bir daha söz veriyorum, adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek."

Kılıçdaroğlu, daha sonra Şırnak'ta 2 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu'nun (41) Gülyazı köyünde yaşayan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'na temaslarında bazı CHP milletvekilleri ile parti yöneticileri de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uludere'deki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti:

- "34 evladımızı kaybettik. Acı hala dinmiş değil. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi, olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uludere'deki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uludere'deki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uludere'deki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uludere'deki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uludere'deki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uludere'deki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uludere'deki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uludere'deki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uludere'deki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Uludere'deki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti

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