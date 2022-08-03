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CHP ve İYİ Parti'den 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusu

03.08.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP ve İYİ Parti'den 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusu

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin sorularıyla aynı olduğu iddiasına ilişkin ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili Ankara Adalet Sarayı'na gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Kaya, daha sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Sınava yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin girdiğini anımsatan Kaya, aileleriyle birlikte yaklaşık 20 milyon kişiyi ilgilendiren iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Soruların sıra numarası, şıkları ve doğru yanıt; bunun tamamı aynı kalibreden çıkmış. Bu konunun açığa çıkartılması gerekiyor." diye konuştu.

Kaya, başsavcılığın suç duyurusunda bulunulmasını beklemeden resen soruşturma açması gerektiğini savundu.

- "Objektif bir soruşturmanın yürütülmesine ivedi şekilde ihtiyaç vardır"

İYİ Partili Erdem'in avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusuna ilişkin dilekçesinde ise sınav sorularının bazılarının bir yayınevinin kitapçıklarındaki sorularla aynı olduğu belirtildi.

Bu durumun önceden bazı kişilere ve yayınevlerine soruların verildiğine ilişkin şüphe oluşturduğu savunulan dilekçede, "Tüm sürecin aydınlatılması ve suçun işlenip işlenmediğine dair objektif bir soruşturmanın yürütülmesine ivedi şekilde ihtiyaç vardır." ifadesi kullanıldı.

CHP ve İYİ Parti'den 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusu

CHP ve İYİ Parti'den 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusu

CHP ve İYİ Parti'den, 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusu

CHP ve İYİ Parti'den, 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusu

CHP ve İYİ Parti'den, 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusu

CHP ve İYİ Parti'den, 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusu

CHP ve İYİ Parti'den, 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusu

CHP ve İYİ Parti'den, 2022 KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin suç duyurusu

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Anahtar Kelimeler:
KPSS ankara cumhuriyet başsavcılığı

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