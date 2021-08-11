CHP'li Çeviköz'den düzensiz göç açıklaması:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, Türkiye'nin düzensiz göçe daha fazla maruz bırakılmaması gerektiğini belirterek, "En kısa zamanda AB, BM ve İran yetkilileriyle Afganistan'dan kaynaklanan bu göç dalgası görüşülmelidir." dedi.

Çeviköz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dünyadaki yangınların ve sellerin küresel düzeyde iklim değişikliğinin etkisinde olunduğunu gösterdiğini belirtti.

Ünal Çeviköz, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeleden daha fazla geri kalmaması ve bu yıl yaşanan afetlerle mücadelede sorumluluk üstlenmesi için en kısa zamanda bu konudaki politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 26. İklim Değişikliği Konferansı'nın bu yılın kasımda yapılacağını hatırlatan Çeviköz, Türkiye'nin bu konferans öncesinde hazırlıklarını sonlandırarak, Paris İklim Anlaşmasını TBMM açıldığında onaylaması gerektiğini, bu anlaşmayı imzalayan ancak onaylamayan 6 ülke bulunduğunu kaydetti. Bu ülkelerin İran, Irak, Eritre, Libya, Yemen ve Türkiye olduğunu belirten Çeviköz, Türkiye'nin bu ülkelerle olmaması gerektiğini, anlaşmanın onaylanması için çalışacaklarını ifade etti.

- "Ülkemizin demografik ve sosyal yapısının değiştirilmesine karşıyız"

Çeviköz, Taliban'ın Afganistan'da altı günde 9 büyük şehrin kontrolünü ele geçirdiğini, Afganistan Merkezi Hükümetiyle ateşkes konusunda bir anlaşma olmadığını duyurduğunu aktardı.

İktidarın Kabil Havaalanının güvenliğini ve işletmesini üstlenme konusundaki talebinin gözden geçirilmesine ilişkin bir değerlendirmenin olmadığını ifade eden Çeviköz, "İktidarı, Afganistan konusunda aklıselimle hareket etmeye davet ediyoruz. Taliban'ın ilerleyişiyle birlikte Mehmetçik için riskler giderek büyümektedir. Buna da hiçbir yurttaşımızın razı olacağını düşünmüyoruz." diye konuştu.

Afganistan ile düzensiz göç konusunun yeniden Türkiye'nin gündemine geldiğini belirten Çeviköz, AB ülkelerinin mültecilerin statüsü hakkında 1951 BM Sözleşmesinin tarafları olarak uluslararası sorumluluktan kaçtığını, Türkiye'yi transit ülke olarak görmediğini, sığınmacıların son durağı haline getirmek ve ülkeyi külfet altına sokmak istediğini kaydetti.

İktidarın AB ile yaptığı Geri Kabul Anlaşması ve 18 Mart Mutabakatı ile Türkiye'nin sınırlarını düzensiz göçe teslim ettiğini öne süren Çeviköz, "İktidar, Afgan göçünün ülkemize akmasını destekleyecek şekilde görev üstlenmek istiyor." dedi.

Taliban'ın kendi kontrolüne giren yerlerde cezaevlerindeki mahkumları serbest bıraktığını ifade eden Çeviköz, bu durumun Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Ünal Çeviköz, şöyle konuştu:

"Ülkemizin demografik ve sosyal yapısının değiştirilmesine karşıyız. Türkiye, bu düzensiz göç tsunamisine daha fazla maruz bırakılmamalıdır. En kısa zamanda AB, BM ve İran yetkilileriyle Afganistan'dan kaynaklanan bu göç dalgası görüşülmelidir. Bu konudaki politikamız nettir. Kimsenin kimseyi ırkçılık veya yabancı düşmanlığıyla suçlamaya haddi yoktur. Türkiye kendi insanıyla sabırlıdır, hoşgörülüdür, insancıldır. İnsanımız kendi vergileriyle desteklenen Türkiye bütçesinin de kendi sorunlarının çözümünde öncelikli olarak kullanılmasını ister. İktidar böyle bir güven vermekten uzaklaşmıştır."