CHP'li Nazlıaka, Gaziantep'te partisinin il başkanlığını ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Gaziantep'te partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Nazlıaka, burada yaptığı konuşmada, kültürel zenginlikler olan Gaziantep'te olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gaziantep'te ekonomik sorunlar yaşandığını aktaran Nazlıaka, "İş sahibi olmak sadece gelir sahibi olmak demek değil, aynı zamanda üretebilmek demek, sosyal bir çevreye sahip olabilmek demek, tüketebilmek demek, imkan olursa tasarruf edebilmek demek. Kısacası bu ülke için katma değer yaratabilmek demek ama görüyoruz ki Gaziantep'imizde gençlerimiz gelecek kaygısıyla baş başa bırakılmış durumda." diye konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılında genel seçimin, bir yıl sonra da yerel seçim yapılacağını hatırlatan Nazlıaka, mevcut kent yönetimini eleştirerek, partisinin seçimlerde Gaziantep'i kazanacağını söyledi.