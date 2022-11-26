Ciara seksi çekimin kamera arkasını paylaştı! 'Ortalık alev aldı'

Yeni şarkısının klibi için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı Ciara, lateks kostümü ve deri çizmeleriyle baştan çıkarıcı bir şekilde poz verdi.
Klibin kamera arkasını Instagram hesabından paylaşan 37 yaşındaki yıldız isme, kısa sürede binlerce yorum geldi.
Bir takipçisinin 'Dünya kupasından rol çalma' yorumu dikkat çekerken, pek çok kişi de 'ortalık alev aldı' yorumunda bulundu.
Ciara Princess Harris, 25 Ekim 1985 de Amerikanın Teksas eyaletinde doğdu. Müzik dünyasına ilk olarak evde tek başına dans ederek ve şarkı soyleyerek başlayan Ciara Austin; Teksas`da doğdu ama babasının Amerikan Ordusu’nda asker olmasından dolayı Ciara çocukluk yıllarda New York; Kalifornia; Arizona; Nevada; gibi birçok farklı eyalette ve Almanya`da bulundu. Son durağı ise Arizona idi.
Daha 10 yaşındayken bir kağıdin üzerine hayattaki amacını yazan Ciara; bu küçük notta profesyonel bir şarkıcı olmak istediğini belirtti.
Küçük yaşta televizyonda video kliplerini seyrettiği Destiny’s Child’dan etkilenerek müzisyen olma hayalleri kuran Ciara, Hearsay adlı gruba girerek ilk bestelerini yazmaya başladı. Bu grupla demolar kaydeden genç sanatçı, ancak grup içerisindeki müzikal farklılıklardan dolayı gruptan ayrılma kararı aldı.