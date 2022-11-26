Ciara seksi çekimin kamera arkasını paylaştı! 'Ortalık alev aldı'

CİARA KİMDİR?

Ciara Princess Harris, 25 Ekim 1985 de Amerikanın Teksas eyaletinde doğdu. Müzik dünyasına ilk olarak evde tek başına dans ederek ve şarkı soyleyerek başlayan Ciara Austin; Teksas`da doğdu ama babasının Amerikan Ordusu’nda asker olmasından dolayı Ciara çocukluk yıllarda New York; Kalifornia; Arizona; Nevada; gibi birçok farklı eyalette ve Almanya`da bulundu. Son durağı ise Arizona idi.