Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan geçici köprü zarar gördü

Kastamonu'da şiddetli yağış nedeniyle Cide ve Şenpazar ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolundaki geçici menfez köprüler zarar gördü.

Cide ve Şenpazar ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Azdavay Derelitekke mevkisinde, Şehriban Çayı üzerinde bulunan ve yenisi yapılmak üzere bir süre önce yıkılan köprünün yerine ulaşım, menfezlerden oluşturulan geçici köprüyle sağlanıyordu.

Kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çayın debisinin artması sonucu menfezler zarar gördü, yol ulaşıma kapandı. İki ilçeye ulaşım, tali yol olarak kullanılan Azdavay Sabuncu ve Valay köyleri üzerinden sağlanıyor.

Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, sürücüleri tali yola yönlendiriyor. Karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğü ekipleri de yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.