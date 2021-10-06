YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Çiftlikköy Belediyesi, atıkları parklar için oyun gruplarına dönüştürüyor

Çiftlikköy Belediyesi, atıkları parklar için oyun gruplarına dönüştürüyor

06.10.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftlikköy Belediyesi, atıkları parklar için oyun gruplarına dönüştürüyor

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, hurdaya ayrılan metal, ahşap ve plastik malzemelerden parklarda kullanılmak üzere çocuk oyun grupları üretiliyor.

Çiftlikköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, parkların yenilenmesinde geri dönüşüm projesini uygulamaya başladı.

İlçenin çeşitli bölgelerinden alınan hurda malzemeler, müdürlüğün şantiyesinde toplanıyor. Bu malzemelerden hazırlanan oyun grupları, ihtiyaç duyulan parklara götürülerek monte ediliyor.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kenti ve doğayı korumanın insanı da korumak olduğu bilinciyle çalıştıklarını söyledi.

Geri dönüşümün önemine dikkati çeken Silpagar, şöyle konuştu:

"Çiftlikköy Belediyesi olarak kendi bünyemizde de bu işe çok önem veriyoruz. Geri dönüştürülebilir her türlü malzemenin doğamızı ve çevremizi korumak, gelecek nesillerimize daha sağlıklı bir toprak ve su bırakabilmek adına kullanılması gerekir. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Ekiplerimizin geri dönüştürülebilir olan ve hurdaya ayrılan parçaları kullanılabilir hale getirmesi için çalışmamızı başlattık ve onlar da harika bir el işçiliği ile özveriyle çalışarak kısa süre içinde bu muhteşem oyun gruplarını ortaya çıkardılar. Burada aklınıza gelebilecek bir sürü farklı materyal var. İnşallah çocuklarımızın büyük bir keyifle bu oyun gruplarında vakit geçireceğini düşünüyorum."

Silpagar, çalışmalarda emeği bulunan belediye personeline teşekkür etti.

Çiftlikköy Belediyesi, atıkları parklar için oyun gruplarına dönüştürüyor

Çiftlikköy Belediyesi, atıkları parklar için oyun gruplarına dönüştürüyor

Çiftlikköy Belediyesi, atıkları parklar için oyun gruplarına dönüştürüyor

Çiftlikköy Belediyesi, atıkları parklar için oyun gruplarına dönüştürüyor

Çiftlikköy Belediyesi, atıkları parklar için oyun gruplarına dönüştürüyor

Çiftlikköy Belediyesi, atıkları parklar için oyun gruplarına dönüştürüyor

Çiftlikköy Belediyesi, atıkları parklar için oyun gruplarına dönüştürüyor

Çiftlikköy Belediyesi, atıkları parklar için oyun gruplarına dönüştürüyor

Çiftlikköy Belediyesi, atıkları parklar için oyun gruplarına dönüştürüyor

Çiftlikköy Belediyesi, atıkları parklar için oyun gruplarına dönüştürüyor

Çiftlikköy Belediyesi, atıkları parklar için oyun gruplarına dönüştürüyor

Çiftlikköy Belediyesi, atıkları parklar için oyun gruplarına dönüştürüyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yalova

Yalova Namaz Vakitleri 6 Ekim Çarşamba

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
12:56
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

Yalova Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Çarşamba

Aksoy Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Tunç Eczanesi
Cinarcik
Selin Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.