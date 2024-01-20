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  4. Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal cam kenarına geçip uzanarak poz verdi! O detay dikkat çekti

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal cam kenarına geçip uzanarak poz verdi! O detay dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 17:18 | Son Güncelleme:
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Cihan Ünal'ın Sabiş Kuzuoğlu'ndan olan kızı Irmak Ünal, çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte 2021 yılında Bali'ye taşınmıştı. Oyunculuğu bırakıp kariyerine yoga eğitmeni olarak devam eden Ünal'ın son pozu çok konuşuldu. Cam kenarında poz veren ünlü isim giydiği bornozla dikkat çekti. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Irmak Ünal, yeni hayatından kesitleri sık sık sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

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CAM KENARINDA BORNOZUYLA POZ VERDİ

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın; eski eşi Sabiş Kuzuoğlu'yla (1970–1978) evliliğinden dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, 2010 yılında evlendiği Emre Karabacak ile evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.

Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisiyle kamera karşısına geçen Ünal, daha sonra kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı aldı ve çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte 2021'de Bali'ye taşınmıştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ünal, yeni hayatından kesitleri sık sık sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Son olarak cam kenarına geçip bornozuyla poz verdi. Pozlarını 166 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Her kritik düşünceyi bir takdir düşüncesiyle değiştiriyorum.  Gerçekten çok faydalı bir egzersiz" notuyla paylaşım yaptı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

"Çok iyi çıkmış", "Pozları gayet iyi", "Maşallah", "Çok güzelsiniz", "Sade ve şık" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Irmak Ünal sosyal medya Oyuncu
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