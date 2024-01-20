Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal cam kenarına geçip uzanarak poz verdi! O detay dikkat çekti

Son olarak cam kenarına geçip bornozuyla poz verdi. Pozlarını 166 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Her kritik düşünceyi bir takdir düşüncesiyle değiştiriyorum. Gerçekten çok faydalı bir egzersiz" notuyla paylaşım yaptı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.