Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal cam kenarına geçip uzanarak poz verdi! O detay dikkat çekti

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Irmak Ünal, yeni hayatından kesitleri sık sık sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
Usta sanatçı Cihan Ünal'ın; eski eşi Sabiş Kuzuoğlu'yla (1970–1978) evliliğinden dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, 2010 yılında evlendiği Emre Karabacak ile evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.
Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisiyle kamera karşısına geçen Ünal, daha sonra kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı aldı ve çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte 2021'de Bali'ye taşınmıştı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ünal, yeni hayatından kesitleri sık sık sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
Son olarak cam kenarına geçip bornozuyla poz verdi. Pozlarını 166 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Her kritik düşünceyi bir takdir düşüncesiyle değiştiriyorum. Gerçekten çok faydalı bir egzersiz" notuyla paylaşım yaptı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.
"Çok iyi çıkmış", "Pozları gayet iyi", "Maşallah", "Çok güzelsiniz", "Sade ve şık" gibi yorumlar yapıldı.