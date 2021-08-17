Çıkarma gemisiyle iş makinelerinin selden etkilenen Türkeli'ne sevkiyatına devam edildi

SİNOP (AA) - Selden etkilenen Sinop'un Türkeli ilçesine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemileriyle iş makinelerinin sevkiyatına devam edildi.

TCGÇ-144 ve TCGÇ-152 isimli çıkarma gemilerine Kastamonu'nun Abana sahilinden yüklenen 6 adet iş makinesi ve 10 adet arazi aracı, 2 saatlik yolculuğun ardından Türkeli'de karaya çıktı.

Çıkarma gemisini karşılayan vatandaşlar arasında yer alan Türkeli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cevat Kaya, "Şu günlerde denizden buraya ulaşmak zordu ama zoru başardık. Allah devletimizden razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Çok mutluyuz. Acılarımızı unutturdu." diye konuştu.