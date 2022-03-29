Stresli bir dönemden çıkmış olabilirsiniz veya iş yükü size ağır gelebilir. Bunlar gibi sebepler cinsel hayatınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Sonuç olarak; bazı zamanlar yatak odasında işler yolunda gitmeyebilir.
Durumu kabullenip hemen harekete geçmekte fayda var. Cinsel iştahsızlığınızı yok edecek, eski performansınızı size geri kazandıracak ve libidonuzu olağanüstü bir şekilde artıracak 7 yiyecekle tanışmaya hazır mısınız? İşte cinsel hayatınızı yeniden renklendirmenizi sağlayacak mucizevi besinler...
Cinsel gücünüzü artırmak için bu besinlerden mutlaka faydalanın!
KEREVİZ
Belki seks düşünürken kereviz aklınızın ucundan bile geçmeyebilir, ancak kerevizin cinsel uyarılma için harika bir besin olduğunu bilmelisiniz. Düzenli kereviz tüketimiyle libidonuzu coşturmak hiç zor değil!
AVOKADO
Avokadonun fiziki sağlığa, saçlara ve cilde faydaları oldukça fazla. Yapısında bulunan değerli maddeler, avokadonun cinsel yaşamı da olumlu yönde etkilediğini gösteriyor. Libidoyu artıran B6 vitamini ve potasyum, avokadoda yeterince mevcut. Bu nedenle, avokado tüketerek cinsel hayatınızı yoluna koyabilirsiniz.
KIRMIZI ET
Cinsel yaşamınızı iyileştirmek için beslenme düzeninize et grubu yiyecekleri dahil edebilirsiniz. Kırmızı ve beyaz et, L-arginin ile çinko içerir. Bu maddeler kan akış hızını iyileştirir. Kesintisiz kan akışı hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel uyarılma konusunda çok önemlidir. Ben vejetaryenim ne yapacağım diyorsanız; kepekli tahılları, fındığı ve süt ürünlerini düzenli olarak tüketebilirsiniz.
İSTİRİDYE
Afrodizyak etkisi bulunan istiridye, özellikle testosteron ve östrojen seviyelerini yükseltme konusunda başarılı. Bu hormonlardaki artış, paralel olarak cinsel isteği de yükseltiyor. İstiridye size göre değilse bunun yerine ıstakoz veya yengeç deneyebilirsiniz.
SOMON
Bir besin düşünün ki, her türlü konuda sağlığı desteklesin. Enfes tadıyla kendisine hayran bırakan somon, cinsel yaşamı hareketlendirme kabiliyetine sahip. Adeta omega-3 deposu olan somon, kan akış hızınızı olumlu yönde etkilerken cinsel gücünüzü de artırabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum