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Cinsiyet değiştirip trans birey olmuştu! Katarsis'e katılan Almina Can Rencü eski hallerini paylaştı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
07.02.2024 16:38 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Bana Göre TV'de yayınlanan Katarsis X-TRA programına trans birey Almina Can Rencü konuk olmuştu. Aile hayatı, geçirdiği cinsiyet geçiş operasyonu dönemi, çektiği aşk acısı ve hayatına dair birçok önemli konuda açıklamalarda bulunmuştu. Almina, Instagram hesabından eski hallerini paylaştı. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Almina Can Rencü, trans bir birey. Çoğu kişi onu Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın Katarsis programıyla tanıdı.

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ESKİ HALİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz aylarda Gökhan Çınar'ın sunumuyla Bana Göre TV'de yayınlanan Katarsis X-TRA programına trans birey Almina Can Rencü katılmıştı.

Aile hayatı, geçirdiği cinsiyet geçiş operasyonu dönemi, çektiği aşk acısı ve hayatına dair birçok önemli konuda açıklamalarda bulunmuştu.

Dugularını ve hislerini milyonların önünde rahatça ifade eden trans birey eski hallerini Instagram hesabından paylaştı.

Paylaşımı sosyal medyada çok konuşulmayı başardı. Trans birey her haliyle gurur duyduğunu her seferinde ifade ediyor.

Almina, bedeni kadın olsa da kendisinin andropoza girmiş bir erkek olduğunu vurgulamıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
trans birey
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