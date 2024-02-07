Cinsiyet değiştirip trans birey olmuştu! Katarsis'e katılan Almina Can Rencü eski hallerini paylaştı!

Almina Can Rencü, trans bir birey. Çoğu kişi onu Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın Katarsis programıyla tanıdı.
Geçtiğimiz aylarda Gökhan Çınar'ın sunumuyla Bana Göre TV'de yayınlanan Katarsis X-TRA programına trans birey Almina Can Rencü katılmıştı.
Aile hayatı, geçirdiği cinsiyet geçiş operasyonu dönemi, çektiği aşk acısı ve hayatına dair birçok önemli konuda açıklamalarda bulunmuştu.
Dugularını ve hislerini milyonların önünde rahatça ifade eden trans birey eski hallerini Instagram hesabından paylaştı.
Paylaşımı sosyal medyada çok konuşulmayı başardı. Trans birey her haliyle gurur duyduğunu her seferinde ifade ediyor.
Almina, bedeni kadın olsa da kendisinin andropoza girmiş bir erkek olduğunu vurgulamıştı.