Cinsiyet değiştirmişti! Mika Raun yaptırdığı ameliyatlara ne kadar ödediğini açıkladı

Armağan Çağlayan'a katılarak ayda 50 bin lira harcadığını söylemesiyle olay olan Mika Can Raun kazandığı paraları cinsiyet değiştirme ameliyatına ödedi. Önce alın, şakak, yanak, burun, dudak ve çenesinden geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Can Raun ardından ise göğüs ve kalça estetiği yaptırmıştı.

Gökhan Çınar'a konuk olan Mika Raun son olarak ise cinsiyet değiştirme operasyonuna ödediği parayı açıkladı.

Fenomen Raun tüm operasyonları Türkiye'de olmadığını söyleyerek "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" dedi.