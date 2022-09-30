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  4. Cinsiyet değiştirmişti! Mika Raun yaptırdığı ameliyatlara ne kadar ödediğini açıkladı

Cinsiyet değiştirmişti! Mika Raun yaptırdığı ameliyatlara ne kadar ödediğini açıkladı

30.09.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Raun her hareketiyle olay oluyor. Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni son olarak katıldığı yayında tüm operasyonlara kaç para harcadığını açıkladı.

Armağan Çağlayan'a katılarak ayda 50 bin lira harcadığını söylemesiyle olay olan Mika Can Raun kazandığı paraları cinsiyet değiştirme ameliyatına ödedi. Önce alın, şakak, yanak, burun, dudak ve çenesinden geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Can Raun ardından ise göğüs ve kalça estetiği yaptırmıştı.

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Gökhan Çınar'a konuk olan Mika Raun son olarak ise cinsiyet değiştirme operasyonuna ödediği parayı açıkladı.

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Fenomen Raun tüm operasyonları Türkiye'de olmadığını söyleyerek "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" dedi.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Mika Raun sosyal medya Armağan Çağlayan
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