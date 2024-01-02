Çıtçıtlı body giydi! Halle Berry'nin tarzına yorum yağdı: Altını unutmuşsun

Halle Berry yıllara meydan okuyan tarzını spora borçlu. Oscar ödüllü Berry, ünlülerin spor eğitmeni olarak da tanınan Peter Lee Thomas ile de çalışıyor. Halle Berry, kimi zaman da bacak güçlendirici egzersizlerini paylaşıyor sosyal medya sayfasından. Genellikle eğitmeniyle birlikte çalışan Berry, kimi zaman da çocuklarıyla vakit geçirirken bile egzersiz yapıyor.