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  4. Çıtçıtlı body giydi! Halle Berry'nin tarzına yorum yağdı: Altını unutmuşsun

Çıtçıtlı body giydi! Halle Berry'nin tarzına yorum yağdı: Altını unutmuşsun

02.01.2024 14:10 | Son Güncelleme:
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Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak çıtçıtlı body giyerek bu kombini ceketle tamamlandı. Berry'nin tarzına yorum yağdı.

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, kelimenin tam anlamıyla yıllara meydan okuyor. Spor yapmayı günlük hayatının bir parçası haline getiren 57 yaşındaki Berry, yeni yıl tarzıyla da adından söz ettirdi.


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YILLARA MEYDAN OKUYOR

Halle Berry, Instagram takipçilerine "Mutlu Yıllar" dilemek için pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncu göğsünü, ince belini ve dolgun bacaklarını sergileyen siyah dantel bir çıtçıtlı bir body giydi.

Kombinini altın rengi özel dikim bir blazer ceket ile tamamlayan Berry, görünümüyle hayranlarını mest etti.

Ünlü yıldıza bazı takipçileri ise "Altına bir şey giymeyi unutmuşsun" yorumlarında bulundu.

Halle Berry yıllara meydan okuyan tarzını spora borçlu. Oscar ödüllü Berry, ünlülerin spor eğitmeni olarak da tanınan Peter Lee Thomas ile de çalışıyor. Halle Berry, kimi zaman da bacak güçlendirici egzersizlerini paylaşıyor sosyal medya sayfasından. Genellikle eğitmeniyle birlikte çalışan Berry, kimi zaman da çocuklarıyla vakit geçirirken bile egzersiz yapıyor.

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Halle Berry Oyuncu yaşında
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