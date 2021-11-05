Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alparslan Özmol imaj değiştirdi

Başrollerini Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı’nın paylaştığı unutulmaz dizi Çocuklar Duymasın’da canlandırdığı Çaycı Hüseyin rolüyle hafızalara kazınan Alparslan Özmol, imaj değişikliğine gitti.

Sosyal medyada hakkında sık sık öldüğü yönündeki haberlere isyan eden Alparslan Özmol’un yeni imajını hayranları şaşkınlıkla karşıladı.

BIYIKLARINI KESTİ, SAÇLARINI KAZITTI

Alparslan Özmol saçlarını kazıtarak bıyıklarını kesti. Takipçileri "Abi bari alıştıra alıştıra kesseydin. Tilkiden kurtulan horoz gibi olmuşsun" ve "Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş" gibi yorumlarda bulundu.