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  4. Yargı dizisinin Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun bu hallerini herkes unuttu

Yargı dizisinin Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun bu hallerini herkes unuttu

04.11.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000’li yılların başından itibaren dizi ve filmlerde rol alan genç oyuncu Kaan Urgancıoğlu, şu sıralar Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Ilgaz karakteriyle ekranlarda fırtına gibi esiyor. Başarılı oyuncunun rol aldığı eski yapımlardan ortaya çıkan fotoğraflar sosyal medyanın gündemine geldi.

Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Ilgaz karakteriyle hayran kitlesini ikiye katlayan Kaan Urgancıoğlu’nun ortaya çıkan eski fotoğrafları değişimini gözler önüne serdi.

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2000’li yılların başından itibaren dizi ve filmlerde rol alan Kaan Urgancıoğlu, ilk büyük çıkışını Kara Sevda dizisiyle yapmıştı. Yayınlandığı döneme damga vuran Kara Sevda dizisinin kötü adamını canlandırmasına rağmen izleyicilerin gönlünde taht kuran Kaan Urgancıoğlu, o dönemde başlayan çıkışına devam etti.

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Unutulmaz gençlik dizisi Kampüsistan’da Tuğçe Kazaz ve Engin Hepileri gibi isimlerle rol alan Kaan Urgancıoğlu sonrasında ise Yeniden Çalıkuşu, Canım Ailem, Filinta ve Aşk 101 gibi dizilerde rol aldı.

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40 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu aynı zamanda İlk Aşk, Panzehir ve Uzaklarda Arama gibi sinema filmlerinde rol aldı.

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisi
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