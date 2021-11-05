Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin kızıyla pozlarına beğeni yağıyor!

Meslektaşı Edip Tepeli ile evli olan Ayşecan Tatari, 2020 yılında kızı Müjgan'ı kucağına almıştı. Bir dönemin çocuk yıldızı Tatari'nin anne olduğunu haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kızıyla verdiği mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan genç oyuncuya beğeni ve yorum yağıyor.