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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin kızıyla pozlarına beğeni yağıyor!

05.11.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Duygu' karakteriyle izleyicinin aklına kazınan Ayşecan Tatari, şimdilerde kızı Müjgan ile verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuluyor.

Meslektaşı Edip Tepeli ile evli olan Ayşecan Tatari, 2020 yılında kızı Müjgan'ı kucağına almıştı. Bir dönemin çocuk yıldızı Tatari'nin anne olduğunu haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kızıyla verdiği mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan genç oyuncuya beğeni ve yorum yağıyor.

İŞTE AYŞECAN TATARİ'NİN SEVGİ DOLU POZLARI

Oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari, 1989 yılında İstanbul'da doğdu.
Türk televizyonlarının efsane yapımlarından olan Çocuklar Duymasın dizisinde, 4 sezon boyunca 'Duygu' karakteriyle kamera karşısına geçti.
Oyunculuk eğitimi almak için bir süre ABD'de yaşayan Tatari, Türkiye'ye dönünce özel bir tiyatroda mesleğini sürdürdü.
Ardından İBB Şehir Tiyatroları'na geçen Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile dünyaevine girdi.
Ünlü çiftin, 2020 yılında 'Müjgan' adını verdikleri bir kızları oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Edip Tepeli Ayşecan Tatari
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