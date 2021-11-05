Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin kızıyla pozlarına beğeni yağıyor!

Meslektaşı Edip Tepeli ile evli olan Ayşecan Tatari, 2020 yılında kızı Müjgan'ı kucağına almıştı. Bir dönemin çocuk yıldızı Tatari'nin anne olduğunu haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kızıyla verdiği mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan genç oyuncuya beğeni ve yorum yağıyor.
İŞTE AYŞECAN TATARİ'NİN SEVGİ DOLU POZLARI
Oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari, 1989 yılında İstanbul'da doğdu.
Türk televizyonlarının efsane yapımlarından olan Çocuklar Duymasın dizisinde, 4 sezon boyunca 'Duygu' karakteriyle kamera karşısına geçti.
Oyunculuk eğitimi almak için bir süre ABD'de yaşayan Tatari, Türkiye'ye dönünce özel bir tiyatroda mesleğini sürdürdü.
Ardından İBB Şehir Tiyatroları'na geçen Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile dünyaevine girdi.
Ünlü çiftin, 2020 yılında 'Müjgan' adını verdikleri bir kızları oldu.
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