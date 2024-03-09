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  4. Pınar Altuğ'un bir takipçisi kıyafetini eleştirdi! Bomba yanıt geldi

Pınar Altuğ'un bir takipçisi kıyafetini eleştirdi! Bomba yanıt geldi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.03.2024 17:45
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Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Oyuncu son olarak sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.

"Çocuklar Duymasın"daki "Meltem" karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ, takipçilerinden gelen yorumlara kayıtsız kalamıyor. Oyuncu sık sık paylaşıma yorum yapan takipçilerine yanıt vermeye çalışıyor.

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YORUMA YANIT VERDİ

Pınar Altuğ, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran efsane dizi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı.

Gündemi yakından takip eden Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Oyuncu son olarak 1,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından mavi elbisesiyle çektiği pozlarını paylaştı. 

Oyuncunun paylaşımına takipçileri tarafından beğeni ve yorum geldi. Oyucuya bir takipçisi "Çok kısa çok olmadı bu yaşta" yorumunu yaptı.

Pınar Altuğ takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmadı. Takipçisinin yaptığı yoruma Altuğ," Bence çok güzel oldu. Ama siz beğenmiyorsanız elbette giymek zorunda değilsiniz" cevabını verdi.

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Pınar Altuğ karakteri
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