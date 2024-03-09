Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur Datça Belediyesini etiketleyerek isyan etti: "Bu kara mizahın ta kendisidir"

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Oyuncu son olarak Instagram hesabından Datça Belediyesi'yle ilgili yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

YAPTIĞI PAYLAŞIMLA İSYAN ETTİ

Uygur, kendi tiyatro afişlerine ceza kesilirken her yerde seçim afişleri olmasına yaptığı paylaşımla isyan etti.

Uygur, paylaşımında şunları ifade etti:

"Yazın Datça'da oynadığımız "Hey Gidi Günler" oyuncu için kullandığımız bir adet afiş için 18.000 TL ceza kesilirken, bu günlerde her yerin seçim afişleri ile dolu olması kara mizahın ta kendisidir."









