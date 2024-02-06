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  4. Çocukları görüşmek istemiyordu! Britney Spears yatak pozuyla yine gündemde

Çocukları görüşmek istemiyordu! Britney Spears yatak pozuyla yine gündemde

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.02.2024 11:16 | Son Güncelleme:
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Yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla gündeme gelen şarkıcı Britney Spears bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi. Yatak önünde çekilen pozunu paylaşan Britney Spears çocuklarının tepkilerini umursamadı.

Sam Asghari ile 14 aylık evliliğin ardından ayrılık kararı alan Britney Spears, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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YATAK POZUYLA GÜNDEMDE

Şarkıcı Britney Spears yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. İddialı paylaşımları uzun süre konuşuluyor.

Müstehcen paylaşımları sebebiyle çocuklarıyla arası açılan Spears bu durumu çok da umursamıyor. Şarkıcı son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.

Şarkıcı 42, 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından nostaljik bir paylaşım yaptı. 42 yaşındaki pop yıldızı, yatak odası gibi görünen bir yerde kameradan uzakta poz verdi. Şarkıcının cesur paylaşımı çok konuşuldu.

Şarkıcı, uzun sarı saçlarını öne doğru taradı, yüzünü yatağına çevirip poz verdi. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu. 

Eski eş Kevin Federline iki çocuğunun şarkıcıyla görüşmek istemediğini açıklamıştı. Şarkıcının oğulları 16 yaşındaki Sean Preston ve 15 yaşındaki Jayden James'in, anneleriyle görüşmeme kararı aldığını söylemişti. 

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