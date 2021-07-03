Coğrafi işaret tescilli baston ekmeğinin yeşil çay pudralısı yapıldı

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'de sofraların vazgeçilmezi olan ve coğrafi işaret tescili alan baston ekmeği, antioksidan özelliğiyle bilinen yeşil çay pudrasıyla hazırlanıyor.

Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, AA muhabirine, baston ekmeğinin asırlardır illerinde yapıldığını anlattı.

Rize Belediyesi ve Fırıncılar Odasının katkılarıyla baston ekmeğinin coğrafi işaret aldığını anımsatan Kumbasar, bu ürünün tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Kumbasar, "İçerisindeki yeşil çay pudrası karışımı, ekmeği daha da güzelleştiriyor. Baston ekmeğimizin lezzeti farklı ve şehre gelenlerin çoğu tercih ediyor. Rize'den ayrılırken hediyelik olarak götürenler oluyor. Bunun bilinciyle ekmeği zenginleştirme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kovid-19 salgını sürecinde sağlıklı beslenmenin öneminin arttığına dikkati çeken Kumbasar, "Yeşil çay pudrasının önemini biliyoruz. Baston ekmeğiyle birleştirdiğimiz, hijyene dikkat ettiğimiz zaman çok daha özel bir ürün ortaya çıkmış oluyor." diye konuştu.

- "Salgın dönemi ekmeğin itibarını iade etti"

Tohum Platformu kurucusu Mine Ataman da fırıncılığın Rizelilere dededen kalan miras olduğunu, bunu geleceğe taşımak için ekmeğe sağlıklı dokunuşlar yapıldığını belirtti.

İnsan sağlığı için antioksidanların çok değerli olduğuna işaret eden Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim coğrafi işaretli baston ekmeğimiz var. Çok kıymetli. Artık daha da sağlıklı. Özel olarak yeşil çay pudralısını ürettik. Antioksidan düzeyi çok yüksek polifenoller taşıyor. Cildi güzelleştiriyor, sindirim sistemini düzenliyor. Bu anlamda Rize'nin gururu coğrafi işaretli baston ekmeğinin bütün Türkiye'ye gideceğini düşünüyoruz. Dedelerimizden aldığımız fırıncılık mesleğini inovatif çalışmalarla geleceğe taşıyoruz. Memleketimizin değerlerine sahip çıkıyoruz."

Ataman, "Salgın dönemi ekmeğin itibarını iade etti. Çünkü herkes artık evinde ekmek yapıyor. 'Ekmeklerimizi daha sağlıklı hale nasıl getirebiliriz? Türkiye'den dünyaya, ana vatanından ekmeği alıp nasıl Avrupa'ya ihraç edebiliriz?' Artık onu düşünmeliyiz." şeklinde konuştu.

Yeşil çay pudralı ekmeğin yapımını anlatan Ataman, şunları kaydetti:

"Aslında 1 kilo una bir çay kaşığı yeşil çay pudrası kullandığınız zaman onun bir dilimiyle bir öğün için gerekli antioksidanlar, polifenoller, bunların hepsini vücudunuza almış oluyorsunuz. Yeşil çay pudrası pek çok yerde satışta. Özellikle ÇAYKUR tarafından organik Hemşin havzasındaki çayla, yeşil çay pudrası üretiliyor. Yeşil çayın yanında siyah çay pudrası var. Evde yaptıkları ekşi mayalı ekmeğin hamuruna son aşamada bir çay kaşığı ekledikleri zaman hem sağlıklı hem lezzetli bir ekmek yapabilirler."