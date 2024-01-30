Ünlü oyuncu Zeynep Koçak 'Dilber' dansına kendi yorumunu kattı! Dansı olay oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hafızalara kazınan Zeynep Koçak bir dönem de Oğuzhan Koç ile aşk yaşıyordu.
Oyuncunun değişimi çok konuşuluyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hafızalara kazınan ve bir dönem de Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak sık sık estetikli haliyle gündeme geliyor.
Sık sık imaj değiştiren ünlü oyuncu Zeynep Koçak, geçtiğimiz yıllarda saçlarını kıvırcık yaptırıp rengini değiştirmişti.
Oyuncu bu kez günlerdir konuşulan Dilber dansıyla gündeme geldi. Koçak, "Gemileri Yakarım" şarkısı eşliğinde dans etti.
O anları ise 114 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı. Paylaşım kısa sürede viral oldu.
Değişimi ile ilgili konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" ifadelerini kullanmıştı.