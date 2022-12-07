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Çok merak edilen görüşmeden sonuç çıktı! Okan Buruk'tan Torreira'ya 'Kalacak mısın? Gidecek misin?'

07.12.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Uruguaylı oyuncu Torreira, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak istediğin yönelik iddialar ile gündeme gelmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik direktör Okan Buruk'un kendisi ile bir görüşme gerçekleştireceği bilinirken, bu görüşmeden sonuç çıktı. İşte detaylar...

Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Sezon başında kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettiren Galatasaray, yaptığı transferlerle yalnızca Türkiye'de değil dünyada da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sarı-Kırmızılılar Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi yıldızlara imza attırmayı başarırken, bu oyuncular arasında yer alan Lucas Torreira, yeni bir krizle camianın gündemine oturdu.

Daha önce alacakları nedeniyle sarı-kırmızılıları FIFA'ya şikayet eden Uruguaylı futbolcu bu kez daha büyük ayrılık iddiaları ile konuşulmaya başlanmış, hatta oyuncunun menajeri "Torreira, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor" ifadeleri ile camiayı kızdırmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından teknik direktör Okan Buruk'un oyuncu ile özel bir görüşme yaparak kendisine 'Kalacak mısın? Gidecek misin?' sorusunu yönelterek net kararını öğreneceği ifade edilmişti.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk ile gerçekleştirilen görüşme sonrası Uruguaylı yıldızın 'Ayrılmayı düşünmüyorum' yanıtını verdiği öğrenilirken, "Galatasaray gibi büyük bir kulüpte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Taraftarlarla aramda özel bir bağ var. Burada şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum" ifadesini kullandı. Başarılı futbolcunun, Okan Buruk'la yaptığı görüşmede de ayrılmayı düşünmediğini ifade ettiği öğrenildi.

YÖNETİM DE KALMASINI İSTİYOR

YÖNETİM DE KALMASINI İSTİYOR

Yıllardır aranan ön liberoyu bulduklarını düşünen Galatasaraylı yöneticiler, Uruguaylı orta sahayı en azından sezon sonuna kadar kadroda tutmanın hesapları içinde.

15 MİLYON EURO İSTİYOR

15 MİLYON EURO İSTİYOR

Bonservisine 6 milyon Euro ödenen 26 yaşındaki futbolcuya, sezon sonunda da 15 milyon Euro'nun altında bir bedelle transfer izninin verilmeyeceği de gelen bilgiler arasında.

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Lucas Torreira son dakika galatasaray sezon buruk

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