Çok merak edilen görüşmeden sonuç çıktı! Okan Buruk'tan Torreira'ya 'Kalacak mısın? Gidecek misin?'

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk ile gerçekleştirilen görüşme sonrası Uruguaylı yıldızın 'Ayrılmayı düşünmüyorum' yanıtını verdiği öğrenilirken, "Galatasaray gibi büyük bir kulüpte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Taraftarlarla aramda özel bir bağ var. Burada şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum" ifadesini kullandı. Başarılı futbolcunun, Okan Buruk'la yaptığı görüşmede de ayrılmayı düşünmediğini ifade ettiği öğrenildi.