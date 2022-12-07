Çok merak edilen görüşmeden sonuç çıktı! Okan Buruk'tan Torreira'ya 'Kalacak mısın? Gidecek misin?'

Sezon başında kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettiren Galatasaray, yaptığı transferlerle yalnızca Türkiye'de değil dünyada da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sarı-Kırmızılılar Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi yıldızlara imza attırmayı başarırken, bu oyuncular arasında yer alan Lucas Torreira, yeni bir krizle camianın gündemine oturdu.
Daha önce alacakları nedeniyle sarı-kırmızılıları FIFA'ya şikayet eden Uruguaylı futbolcu bu kez daha büyük ayrılık iddiaları ile konuşulmaya başlanmış, hatta oyuncunun menajeri "Torreira, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor" ifadeleri ile camiayı kızdırmıştı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından teknik direktör Okan Buruk'un oyuncu ile özel bir görüşme yaparak kendisine 'Kalacak mısın? Gidecek misin?' sorusunu yönelterek net kararını öğreneceği ifade edilmişti.
Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk ile gerçekleştirilen görüşme sonrası Uruguaylı yıldızın 'Ayrılmayı düşünmüyorum' yanıtını verdiği öğrenilirken, "Galatasaray gibi büyük bir kulüpte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Taraftarlarla aramda özel bir bağ var. Burada şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum" ifadesini kullandı. Başarılı futbolcunun, Okan Buruk'la yaptığı görüşmede de ayrılmayı düşünmediğini ifade ettiği öğrenildi.
Yıllardır aranan ön liberoyu bulduklarını düşünen Galatasaraylı yöneticiler, Uruguaylı orta sahayı en azından sezon sonuna kadar kadroda tutmanın hesapları içinde.
Bonservisine 6 milyon Euro ödenen 26 yaşındaki futbolcuya, sezon sonunda da 15 milyon Euro'nun altında bir bedelle transfer izninin verilmeyeceği de gelen bilgiler arasında.