'Çok rahat, çok profesyonel!' Lionel Messi'den tarihe geçen gol! Dünya Kupası'nda bir ilk...

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu'nun ilk karşılaşmasında Arjantin ile Suudi Arabistan kozlarını paylaştı. Lionel Messi liderliğindeki Arjantin, favoriler arasında gösterildiği turnuvadaki ilk maçında tarihe geçti. Arjantin Milli Takımı'nın yanı sıra Lionel Messi de Dünya Kupası tarihine adını yazdıran isimlerden biri oldu. İşte detaylar...

MAÇIN BAŞINDA PENALTI

Karşılaşma, beklendiği gibi çok hızlı başladı ve 9. dakikada gözler hakeme çevrildi.

VAR KONTROLÜ YAPILDI

Arjantin'in kazandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Tangocuların bir oyuncusu yerde kaldı ve hakem Slavko Vincic, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi. VAR monitöründe kısa bir süre penaltı kontrolü yapan Vincic, beyaz noktayı gösterdi.

MESSI ATTI, 1-0 OLDU

Topun başına geçen Lionel Messi, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Messi'nin penaltıdaki kendinden emin tavırları sonrasında sosyal medyadaki futbolseverler, "Çok rahat, çok profesyonel" şeklinde yorumlarda bulundular.

TARİHE GEÇTİ

Lionel Messi, bu golle birlikte Pele, Uwe Seeler, Miroslav Klose ve Cristiano Ronaldo'nun ardından 4 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan 5. oyuncu oldu.

ARJANTİN'DEN BİR İLK

Öte yandan Arjantin, Dünya Kupası'nda ilk kez 11'de 4 tane 34 yaşın üstünde oyuncu bulunduran takım olarak adını tarihe yazdırdı.

Suudi Arabistan karşısında Lionel Messi, Nicolas Otamendi, Angel Di Maria ve Papu Gomez sahada yer alarak bu istatistiğe imza atılmasını sağladı.