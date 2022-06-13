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Collectif Medz Bazar müzik grubu, Adana'da sahne aldı

13.06.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Collectif Medz Bazar müzik grubu, Adana'da sahne aldı

Adana Alliance Française Kültür Derneğinin 15. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk, Ermeni ve Fransız sanatçılardan oluşan Collectif Medz Bazar müzik grubu konser verdi.

Merkez Park'taki konserde Collectif Medz Bazar müzik grubu çeşitli dillerde şarkılar seslendirdi. Bazı şarkılara dinleyiciler de eşlik etti.

Dernek başkanı Aydın Önen, burada yaptığı konuşmada, derneklerinin 15 yıl önce kurulduğunu söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Önen, şunları kaydetti:

"Derneğimiz din, dil ve ırk ayrımı yapmaz. Fransızca eğitiminin yanında kültürel faaliyetlere öncülük eder. Bu faaliyetlerin oluşabilmesi için iş birliğinin esas olması gerekir."

Collectif Medz Bazar müzik grubu, Adana'da sahne aldı

Collectif Medz Bazar müzik grubu, Adana'da sahne aldı

Collectif Medz Bazar müzik grubu, Adana'da sahne aldı

Collectif Medz Bazar müzik grubu, Adana'da sahne aldı

Collectif Medz Bazar müzik grubu, Adana'da sahne aldı

Collectif Medz Bazar müzik grubu, Adana'da sahne aldı

Collectif Medz Bazar müzik grubu, Adana'da sahne aldı

Collectif Medz Bazar müzik grubu, Adana'da sahne aldı

Collectif Medz Bazar müzik grubu, Adana'da sahne aldı

Collectif Medz Bazar müzik grubu, Adana'da sahne aldı

Collectif Medz Bazar müzik grubu, Adana'da sahne aldı

Collectif Medz Bazar müzik grubu, Adana'da sahne aldı

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