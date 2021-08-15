Çöpçüler Kralı'nın Hacer'i nasıl keşfedildi? İşte Ayşen Gruda'nın ekran macerası...

Türk sinemasının usta oyuncuları arasında yer alan Ayşen Gruda 23 Ocak 2019'da hayatını kaybetti. 1978'de gösterime giren, başrollerinde Kemal Sunal, Erdal Özyağcılar, Şener Şen, İhsan Yüce gibi usta oyuncuların yer aldığı Çöpçüler Kralı' filminde Hacer karakterine hayat veren başarılı oyuncu Gruda, oyunculuk kariyeri boyunca onlarca film, dizi ve tiyatro projelerinde yer aldı. İşte Gruda'nın keşfedilme hikayesi...

AYŞEN GRUDA NASIL KEŞFEDİLDİ?

30 Kasım 1945 İstanbul doğumlu Ayşen Gruda ekranların en tanıdık simalarından birisi. Gruda'nın komedi yeteneği, başarılı oyuncu küçükken Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Gruda, televizyon için yaptığı skeçlerden birinde “Domates Güzeli Nahide Şerbet” rolüne hayat verdi. Bu rolden sonra usta oyuncunun lakabı “Domates Güzeli” oldu.

Ayşen Gruda, profesyonel oyunculuğa Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda adım attı. Gruda'nın ilk rolü 1962'de “Kongre Eğleniyor” adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977'de bir eğlence programı için yayınlanan skeçte “Domates Güzeli Nahide Şerbet” rolüne hayat verdi ve bu rolden sonra herkesin tanıdığı birisi oldu.

Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanıştı ve evlendi. Ayşen Gruda anne olunca tiyatroya bir süre ara verdi. Uzun süren evliliğin ardından boşanan Ayşen Gruda, kocasından ayrıldıktan sonra da "Gruda" soyadını kullanmaya devam etti. Gruda, en yakın arkadaşı Adile Naşit ile beraber Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yerini aldı.

Ayşen Gruda, “Mum Söndü”, “Hababam Sınıfı Müzikali”, “Deve Kuşu Kabare”, “Yedi Kocalı Hürmüz” gibi ve müzikallerde yer aldı. Hem tiyatro hem televizyon progranarı hem de dizilerde oyunculuk yaptı. “Hababam Sınıfı”, “Tosun Paşa”, “Şabanoğlu Şaban”, “Süt Kardeşler”, “Neşeli Günler” gibi Türk sinemasının en değerli filmlerinde rol aldı. 2014'te Cem Yılmaz'ın yazdığı ve yönettiği “Pek Yakında” sinema filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.