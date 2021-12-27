Çorak arazinin ormana dönüşümü emektar memurun 20 yıllık fotoğrafında

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA / SERGEN SEZGİN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan emekli orman muhafaza memuru Bayram Dayı, 20 yıl önce çorak bir arazide diktiği fidanların ormana dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Balıkesir'de 40 yıl önce girdiği sınavda başarılı olan Dayı, orman muhazafa memurluğu mesleğinde 5 yılını il merkezinde tamamladıktan sonra memleketi Sındırgı'ya atandı.

Karagür Mahallesi mevkisindeki 4 bin dekar çorak alana 2001'de 50 kişilik ekiple 100 binin üzerinde fıstık çamı fidanı diken Dayı, o gün hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dayı'nın arkadaşlarıyla diktiği fidanlar zamanla büyüdü, ağaç oldu ve ormana dönüştü. Çektirdiği fotoğrafı 20 yıl anı olarak saklayan 64 yaşındaki Dayı, fidanların bakımlarını da yaptığı aynı yerde aynı pozu bu kez yeşil bir arka fonda verdi.

Kurumdan 2009'da emekliye ayrılsa da ağaçlandırma tutkusundan vazgeçmeyen Dayı, köy halkından oluşturduğu ekiple Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışmalarına destek veriyor.

- "İki çocuğum var, bu ağaçları da çocuklarım gibi seviyorum"

Bayram Dayı, AA muhabirine, doğayı, ormanı, yeşili sevdiği için fidan dikmeye devam ettiğini söyledi.

Dünyaya bir daha gelse yine ormancı olmayı seçeceğini belirten Dayı, "Ormanlara küçük fidan dikiyoruz. Onlar ağaç oluyor, ağaçlar orman oluyor, ormanlarda geleceğe nefes oluyor. Fıstık çamı fidanı dikiyoruz, köy halkına gelir de oluyor. Aynı zamanda ekonomik katkı da oluyor." dedi.

Sındırgı'nın bozuk arazilerini ağaçlandırma sahası yaptıklarını dile getiren Dayı, yılda ortalama 5 bin dekar alana fidan diktiklerini söyledi.

Oğlunun orman mühendisi olduğunu ve orman zararlıları üzerine çalıştığını aktaran Dayı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki çocuğum var, bu ağaçları da çocuklarım gibi seviyorum. Bir ağacın zarar görmesine çok üzülüyorum. Yazın genellikle yangın zamanlarında ateş yakmamaya özen göstermeliyiz. Yıllar önce 1 yaşında diktiğim fidanlar yıllar sonra kocaman ağaç oluyor ve ormana dönüşüyor. Ağaçların büyüdüğünü görünce mutlu oluyorum, devlete, millete katkım olduğu için seviniyorum. Bu işin manevi değeri benim için çok yüksek. Bir işi severek yaparsan başarılı olursun. Gölcük Mahallesi'ndeki bu alanda da bozuk ömrünü doldurmuş yaşlı ağaçlar vardı. Şimdi buraya da küçük fidanlarımızı diktik, bu fidanlarımız da ağaç olacak ve geleceğimize nefes olacak.

Buralardan geçerken yanımdakilere ağaçları diktiğimi anlatıyorum. Ne şartlarda çalıştığımızdan bahsediyorum. Ağaçların büyüdüğünü görmek beni sevindiriyor. Sağlığım sıhhatim iyi olursa ömrüm yettiği müddetçe de fidan dikmeye, devletime milletime yardımcı olmaya devam edeceğim. Bir fidan çok geç gelişiyor. Gençlerimize sesleniyorum, herkes bir fidan diksin. Ormanlarımız zarar görmesin. Bir fidan dikmek çok sevaptır."

- Orman Bölge Müdürü Dündar'dan "teşekkür plaketi"

Bayram Dayı'ya fidan dikim alanında ziyarette bulunup kolaylıklar dileyen, plaket ve defne fidanı veren Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar ise emeklerinden dolayı Dayı'ya teşekkür etti.

Yıl sonuna kadar ilde hedeflenen miktarda fidanların dikileceğini anlatan Dündar, "Bayram Dayı, meslekte çalışırken de binlerce fidan dikmiş, şimdi de kendi oluşturduğu ekiple çalışmaya devam ediyor. Bayram Dayı gibi büyüklerimiz ormanlarımızın gizli kahramanlarıdır. Bayram Dayı'nın diktiği sahaların tutma oranı yüzde 95'in altına düşmüyor. Onu her zaman desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.