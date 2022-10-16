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Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

16.10.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza yapan aracın bagajından koyun çıktı

​​​​​​​ÇORUM (AA) - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet S. (64) idaresindeki 19 ED 349 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde Rüştü T'nin (21) kullandığı 19 ACB 708 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Mehmet S, Rüştü T. ve Ünal D. (46) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde 19 ED 349 plakalı aracın bagajında koyun olduğu fark edildi.

Ayakları bağlanmış halde bulunan koyun, sürücünün kaza yerine gelen yakınlarına teslim edildi.

Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

- Kaza yapan aracın bagajından koyun çıktı

Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Çorum koyun kaza yaralı

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