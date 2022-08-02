YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

02.08.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlı kadının cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Mehmet Dede Tekkesi köyünde Ayşe Ünal'a (91) ait evde gece saatlerinde yangın çıktı.

Evdeki mutfak tüplerinin patlamasıyla yangın Hüseyin Yılmaz'a ait eve sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dodurga Belediyesinin yanı sıra Çorum, Oğuzlar, Laçin, Osmancık belediyeleri ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangında yoğun duman nedeniyle evinde mahsur kalan Ünal, yaşamını yitirdi, iki ev kullanılamaz hale geldi.

Ünal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığına defnedildi.

Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

- Yaşlı kadının cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi

Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Çorum'da bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
03:48
Sabah
05:31
Öğle
12:52
İkindi
16:45
Akşam
20:02
Yatsı
21:38
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yumurta haşlarken suyuna mutlaka limon ekleyin!

Yumurta haşlarken suyuna mutlaka limon ekleyin!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Bu özelliğini öğrenince daha çok seveceksiniz! Anında etki ediyor

Bu özelliğini öğrenince daha çok seveceksiniz! Anında etki ediyor

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.