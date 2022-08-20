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Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

20.08.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da ormanlık alanda bulunan karaca yavrusu, Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde doğal yaşama hazırlanıyor.

Çatak Milli Parkı'nda vatandaşların ağaçların arasında bulduğu yeni doğmuş karaca yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen karacanın sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

Karaca, bölgede yapılan aramada annesinin bulunamaması üzerine merkezde misafir ediliyor. Keçi sütüyle beslenen ve kısa süre sonra doğal yaşama bırakılacak karaca yavrusu, merkezde ziyarete kapalı alanda tutuluyor.

Merkezde görevli veteriner hekim Mehmet Gültekin, AA muhabirine, karacayı yaklaşık 3,5 aydır koruma altında tuttuklarını söyledi.

Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yaptığını belirten Gültekin, "Karaca yavrumuz mayıs ayında bize teslim edildi. Onu burada büyüttük, inşallah yakın zamanda da tekrar doğal yaşam ortamında yaşamını sürdürmesini sağlayacağız." dedi.

Karacanın insanlara alışmamasına özen gösterdiklerini vurgulayan Gültekin, "Karacanın bakım ve beslenmesinden bir personelimiz sorumlu. Doğal yaşamında sorun yaşamaması için mümkün olduğunca az insanla temas etmesine izin veriyoruz. İlk geldiğinde her 3 saatte bir keçi sütü ile besliyorduk. Bugünlerde yeşillik yemeye başladı. Doğal yaşamında yaşayabilecek duruma yaklaştı. İnşallah yakın zamanda karacamızı doğaya bırakıp emeğimizin karşılığını alacağız." diye konuştu.

Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

Çorum'da bulunan karaca yavrusu doğal hayata hazırlanıyor

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