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Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle yüzme öğreniyor

19.08.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle yüzme öğreniyor

ÇORUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çorum Belediyesi iş birliğinde kentin dört yerinde kurulan portatif yüzme havuzlarında çocuklara temel yüzme becerisi kazandırılması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında kent merkezindeki Tevfik Kış Spor Salonu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Cuma Pazarı ile Çorum Belediyesi Kale Mahalle Spor Tesisi bahçesinde portatif yüzme havuzu kuruldu.

Çocukların spor tesislerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamındaki yüzme kursları başladı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Kale Mahalle Spor Tesisi'ni ziyaret ederek portatif yüzme havuzunu inceledi.

Yağbat, gazetecilere, portatif yüzme havuzlarındaki kursların ilgi gördüğünü söyledi.

Kursların eylül sonuna kadar devam edeceğini dile getiren Yağbat, "Herkes projeden çok memnun. Haftanın altı günü dört seans şeklinde yüzme kursu veriliyor. Burada yaklaşık bin kişiye yüzme öğretmeyi hedefliyoruz. Diğer kurslarımızla binlerce çocuğumuz yüzme öğrenmiş olacak." dedi.

Çağlar da Bakanlığın bu tür projelerle insanların spor yapma alanlarına ulaşımını kolaylaştırdığını vurgulayarak "Vatandaşlarımızdan, 'Tatile gidiyoruz, çocuklarımız yüzme bilmiyor.' ifadeleri duyuyoruz. Tatile gittiklerinde, denizle, gölle karşılaştıklarında rahatlıkla yüzebilmelerini sağlamak istiyoruz. Portatif havuzlarla erişim sorununu da ortadan kaldırmış oluyoruz." diye konuştu.

Kursta yüzme eğitimi alan 6. sınıf öğrencisi Umut Efe ise henüz yüzme bilmediğini belirterek "Açıldığını arkadaşlarımdan öğrendim ve yüzme öğrenmek için buraya geldim. Gelecek hafta tatile gidiyoruz, gittiğimde kendimi deneyeceğim." ifadesini kullandı.

Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle yüzme öğreniyor

Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle yüzme öğreniyor

Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle yüzme öğreniyor

Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle yüzme öğreniyor

Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle yüzme öğreniyor

Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle yüzme öğreniyor

Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle yüzme öğreniyor

Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle yüzme öğreniyor

Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle yüzme öğreniyor

Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle yüzme öğreniyor

Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle yüzme öğreniyor

Çorum'da çocuklar Bakanlık ve belediye iş birliğiyle yüzme öğreniyor

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Gençlik ve Spor Bakanlığı çorum belediyesi portatif yüzme havuzu

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