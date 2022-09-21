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Çorum'da dumandan etkilenen kedi, oksijen maskesiyle hayatta tutuldu

21.09.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da dumandan etkilenen kedi, oksijen maskesiyle hayatta tutuldu

ÇORUM (AA) - Çorum'da itfaiye ekiplerince yangın çıkan evde hareketsiz yatarken bulunan kedinin, kalp masajı yapıldıktan sonra oksijen maskesi takılarak yaşaması sağlandı.

Kale Mahallesi Aksaray 2. Sokak'taki bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine eve gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yaptığı sırada evin içinde hareketsiz yatan bir kedi fark etti.

Dışarı çıkardıkları kediye kalp masajı yapan ekipler, ardından ambulansa alıp oksijen maskesi taktı.

Bir süre sonra hareket etmeye başlayan kedi, sahibi tarafından kentteki veteriner kliniğine götürüldü.

Öte yandan yangında dumandan etkilenen 4 kişiye de sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Çorum'da dumandan etkilenen kedi, oksijen maskesiyle hayatta tutuldu

Çorum'da dumandan etkilenen kedi, oksijen maskesiyle hayatta tutuldu

Çorum'da dumandan etkilenen kedi, oksijen maskesiyle hayatta tutuldu

Çorum'da dumandan etkilenen kedi, oksijen maskesiyle hayatta tutuldu

Çorum'da dumandan etkilenen kedi, oksijen maskesiyle hayatta tutuldu

Çorum'da dumandan etkilenen kedi, oksijen maskesiyle hayatta tutuldu

Çorum'da dumandan etkilenen kedi, oksijen maskesiyle hayatta tutuldu

Çorum'da dumandan etkilenen kedi, oksijen maskesiyle hayatta tutuldu

Çorum'da dumandan etkilenen kedi, oksijen maskesiyle hayatta tutuldu

Çorum'da dumandan etkilenen kedi, oksijen maskesiyle hayatta tutuldu

Çorum'da dumandan etkilenen kedi, oksijen maskesiyle hayatta tutuldu

Çorum'da dumandan etkilenen kedi, oksijen maskesiyle hayatta tutuldu

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