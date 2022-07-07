ÇORUM (AA) - Çorum'da dron desteğiyle yapılan trafik uygulamasında bir sürücüye tehlikeli şerit değiştirme, üç sürücüye cep telefonu kullandığı için ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimine ağırlık verildi.
Sürücülerde olası kural ihlalinde yakalanma riski hissini artırmak amacıyla dron desteğiyle yapılan denetimlerde araç ve sürücüler, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelendi.
İskilip Caddesi'nde yapılan denetimde tehlikeli şerit değiştirdiği belirlenen bir sürücü ile sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen üç sürücüye cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde ayrıca muayenesi olmayan üç aracın sürücüsüne de ceza kesildi.
"Emniyet kemeri taktıysan bayram yolunda her şey yolunda" sloganıyla yürütülen denetimlerde de 298 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanımının önemi, direksiyon başında cep telefonu kullanmama ve hız sınırlarına uyma konularında bilgi verildi.
Çorum'da Kurban Bayramı öncesi dron ile trafik denetimi yapıldı
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