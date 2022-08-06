İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmayla otomobilin tavanı kesilerek dışarı çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çorum’da otomobil elektrik direğine çarptı 6 kişi yaralandı

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